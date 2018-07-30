Симоньян о призыве Британии бороться со Sputnik: в седьмой раз за год

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад британских парламентариев, которые вновь призвали бороться с RT и Sputnik.
"Британские депутаты обнаружили страшное: в 2016 году твиты RT и Sputnik, критичные по отношению к ЕС, охватили большую аудиторию, чем основные британские кампании за Брекзит. Май гад, это же вмешательство во внутриполитические институты Британии, решили парламентарии. И теперь требуют тщательного расследования. Раз в седьмой, мне кажется, только за этот год", - написала она в Telegram.
Согласно докладу комитета по цифровым технологиям британской палаты общин, комитет узнал о якобы "скоординированной давно ведущейся кампании российского правительства по оказанию влияния на британские выборы и референдум". Британские депутаты также ссылаются на аналогичное расследование в США о подозрениях о вмешательстве в президентские выборы 2016 года, которое пока не дало реальных доказательств участия России в этом. Кроме общих утверждений, депутаты не привели никаких фактов.
Согласно приводимым в докладе данным британо-российского университетского исследования, о Brexit "твитили" со 156,2 тысячи российских страниц, а 45 тысяч сообщений в поддержку Brexit были опубликованы в последние 48 часов кампании.
В течение всей кампании "о вмешательстве РФ" в дела западных стран реальных доказательств этого так и не появилось.