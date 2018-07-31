Дрессировщику Аскольду Запашному стало плохо после катания на водных лыжах

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Дрессировщику Аскольду Запашному стало плохо в машине, ему пришлось вызвать скорую помощь, и врачи приняли решение его госпитализировать.
Об этом на своей странице в Instagram сообщил брат Аскольда – Эдгард Запашный.
При этом он подчеркнул, что "ничего страшного не происходит".
"Аскольд действительно в больнице. У него немножко прихватило живот. Я разговаривал с ним, и он сказал, что все в порядке. С ним мама и супруга", - сообщил Эдгард.
Приступ панкреатита у Аскольда Запашного произошел после того, как он упал с водных лыж на одном из московских водоемов, в результате чего наглотался грязной воды.
Ранее стало известно, что во время представления в Большом московском цирке случился инцидент, и Аскольд Запашный выстрелил в своего тигра.
На арене между двумя хищниками вспыхнула драка - тигр набросился на льва, чтобы доказать свое лидерство. Лев дал отпор.
Дрессировщики пытались разнять животных, бросая в них цирковые тумбы. Однако это не помогло.
Тогда Аскольд пошел на крайнюю меру – выстрелил в воздух. Такая мера подействовала и остудила звериный пыл.
Аскольд занимает пост художественного руководителя Большого московского цирка.