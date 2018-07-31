Дрессировщику Аскольду Запашному стало плохо после катания на водных лыжах

Представителю знаменитой династии дрессировщиков потребовалась госпитализация, однако он заверил, что на график выступлений это не повлияет

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Дрессировщику Аскольду Запашному стало плохо в машине, ему пришлось вызвать скорую помощь, и врачи приняли решение его госпитализировать.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил брат Аскольда – Эдгард Запашный.

© Sputnik / Дмитрий Коробейников Дрессировщик Аскольд Запашный выстрелил в своего тигра во время выступления

При этом он подчеркнул, что "ничего страшного не происходит".

"Аскольд действительно в больнице. У него немножко прихватило живот. Я разговаривал с ним, и он сказал, что все в порядке. С ним мама и супруга", - сообщил Эдгард.

Приступ панкреатита у Аскольда Запашного произошел после того, как он упал с водных лыж на одном из московских водоемов, в результате чего наглотался грязной воды.

Ранее стало известно, что во время представления в Большом московском цирке случился инцидент, и Аскольд Запашный выстрелил в своего тигра.

На арене между двумя хищниками вспыхнула драка - тигр набросился на льва, чтобы доказать свое лидерство. Лев дал отпор.

Дрессировщики пытались разнять животных, бросая в них цирковые тумбы. Однако это не помогло.

Тогда Аскольд пошел на крайнюю меру – выстрелил в воздух. Такая мера подействовала и остудила звериный пыл.

Аскольд занимает пост художественного руководителя Большого московского цирка.