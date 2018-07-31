Мужчина подорвал себя на футбольном поле в Бельгии

По предварительным данным, это мужчина 50-60 лет. Мотивы и обстоятельства произошедшего пока неизвестны

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Неизвестный мужчина подорвал себя на футбольном поле в городе Вервье на востоке Бельгии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF, речь может идти о мужчине 50-60 лет, который в момент инцидента находился в самом центре площадки один.

"Полиция выезжала на место после сообщения очевидца, что неизвестный подорвал себя в центре футбольного поля в районе Стамбер", - сообщила прокуратура Вервье, отметив, что на время проведения расследования дополнительной информации не будет", - говорится в сообщении.

Мотивы и обстоятельства инцидента выясняются, прокуратура проводит расследование.

Представитель мэрии Хассан Айдин сообщил журналистам, что на данный момент приоритетной считается версия самоубийства, власти пытаются установить личность погибшего.