В ЦАР убиты три человека с пресс-картами

Некоторые СМИ сообщали, что двое из троих убитых были сотрудниками "Известий", но издание опровергло эту информацию.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Тела троих погибших в Центральноафриканской республике доставлены на базу миссии ООН в Сибуте, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Тела трех погибших были доставлены во вторник утром на базу миссии ООН по стабилизации ЦАР (MINUSCA) в Сибуте", - говорится в сообщении агентства.

Ранее появилась информация, что три человека с пресс-картами, предположительно выходцы из России, убиты в Центральноафриканской республике. Некоторые СМИ сообщали, что двое из троих убитых были сотрудниками "Известий". Позже издание опровергло эту информацию.