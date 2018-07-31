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Оружие, архивное фото

В ЦАР убиты три человека с пресс-картами

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
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Некоторые СМИ сообщали, что двое из троих убитых были сотрудниками "Известий", но издание опровергло эту информацию.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Тела троих погибших в Центральноафриканской республике доставлены на базу миссии ООН в Сибуте, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Тела трех погибших были доставлены во вторник утром на базу миссии ООН по стабилизации ЦАР (MINUSCA) в Сибуте", - говорится в сообщении агентства.

Ранее появилась информация, что три человека с пресс-картами, предположительно выходцы из России, убиты в Центральноафриканской республике. Некоторые СМИ сообщали, что двое из троих убитых были сотрудниками "Известий". Позже издание опровергло эту информацию.

 




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