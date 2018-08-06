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Как вы относитесь к ограничениям плей-листов на свадьбах?
  • Положительно, это полезная инициатива, она сделает праздники скромнее
    18.5% (5)
  • Ограничения нужны, но их обязательно надо согласовывать с народом
    22.2% (6)
  • Отрицательно, свадьба - яркое и красивое событие, не стоит его ограничивать
    25.9% (7)
  • Ограничения вряд ли будут соблюдаться
    33.4% (9)
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