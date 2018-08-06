Генерал Минобороны Афганистана Мухаммад Радманеш рассказал об изгнании боевиков ИГИЛ и предстоящем суде над террористами.
Александр Гуков провел на высоте около 6,5 тысячи метров в снежном плену около недели.
Военные наблюдатели из Индонезии, Филиппин, Индии и других стран оценят уровень боевой подготовки военнослужащих.
За последние 55 лет площадь моря сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров.
По словам министра инфраструктуры страны Владимира Омеляна, убытки от закрытия составят одну гривну.
Евгений Петросян просит поделить имущество поровну, в то время как Елена Степаненко претендует на большую часть.
На северо-востоке области провели рейд "Нелегал", полицейские обошли садовые товарищества и автомастерские и составили 150 административных протоколов.
На фоне истеричного громыхания "ястребов" в американском сенате по поводу новых антироссийских санкций чинно отчитался по итогам II квартала исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер.
МИА "Россия сегодня" объявило имена фотожурналистов, чьи работы признаны лучшими в различных номинациях. Вручение наград и торжественное открытие фотовыставки состоится в Москве в ноябре этого года.
Статуя имеет аналогичную знаменитому Сфинксу в Гизе форму льва с человеческим лицом.
По мнению специалистов, курение кальяна заметно повышает риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Глава Узбекистана направил российскому коллеге телеграмму со словами скорби и поддержки.
Интернет-пользователи делятся предположениями о том, что пролетело в небе .
В атаке Мадуро обвинил венесуэльские и колумбийские правые силы во главе с президентом Хуаном Мануэлем Сантосом.
Мать бывшего лидера запрещенной террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена впервые рассказала, как ее сын превратился в "террориста №1".
Отец бойца отметил, что Хабиб находится в хорошей форме, и Россия вправе ожидать от Хабиба победы над Конором.
Четверо отдыхающих — мужчина, женщина и двое детей 4 и 15 лет - упали в реку Пластунка. Взрослых удалось спасти, детей унесло течением.
Актриса Елена Степаненко обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества с супругом, юмористом Евгением Петросяном.
Воздушное судно полностью разрушено и сгорело. На его борту находились нефтяники, возвращавшиеся с вахты