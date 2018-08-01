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Пожарные устраняют огонь на месте крушения самолета в Мексике

Стали известны подробности аварии пассажирского самолета в Мексике

© REUTERS / SOCIAL MEDIA
В мире
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Самолет Embraer 190, на борту которого находились 103 человека, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Дуранго.

ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Генеральный секретарь Партии национального действия (ПНД) Мексики в штате Дуранго Ромуло Кампусано пережил во вторник аварию пассажирского самолета компании Aeromexico, в которой он сам не пострадал. Об этом пишет РИА Новости.

"Благодарю Бога, что у меня нет никаких ран, сейчас я нахожусь в частном санатории", – рассказал Кампусано в эфире канала Foro TV.

Сотрудник проводит техническое обслуживание двигателя самолета
AP Photo / Sven Kaestner
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Самолет Embraer 190, находившийся в эксплуатации примерно 10 лет, потерпел аварию в аэропорту города Дуранго, направляясь в Мехико. Из-за бури и сильного ветра взлет самолета был затруднен, экипаж попытался остановить взлет, самолет тут же сел и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Большая часть пассажиров и члены экипажа (всего 103 человека), несмотря на возникший пожар, смогли самостоятельно покинуть судно, погибших нет. По словам Кампусано, самолет набрал скорость, начал отрываться от земли и вдруг буквально упал. "Были два сильных удара, потом самолет загорелся", – сказал политик. При этом он не обратил внимания на сильную непогоду за бортом.

Пассажиры, придя в себя, начали покидать салон через главную дверь.

"Самолет практически лежал на земле, поэтому прыгать не пришлось. На уровне выхода еще был небольшой холм", – заметил Кампусано.

После этого политика вместе с одним из пилотов самолета забрала спасательная машина и отвезла к зданию аэропорта.

Теги:
Авиакатастрофа



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