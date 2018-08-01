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Торжественное открытие Всемирных игр кочевников

Шоу и парад: чем удивит открытие Всемирных игр кочевников

© AFP 2018 / / Vyacheslav OSELEDKO
В мире
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Театрализованное представление с использованием новейших технологий расскажет о зрителям о философии кочевников.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik  На церемонии открытия III Всемирных игр кочевников зрителей ждет театрализованное шоу с участием полутора тысяч артистов и парад участников соревнований- сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на секретариат с по организации мероприятия.

Игры откроются 2 сентября 2018 года в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызстана.

По словам сорежиссера-постановщика церемонии Виктора Фельда, театрализованное представление расскажет о философии кочевников. Будут использованы новейшие технологии, а зрителям покажут 9 эпизодов с 70 картинами.

"Театрализованная постановка призвана связать идею всемирного кочевья с уникальным наследием кыргызов — великим эпосом "Манас" и творчеством писателя Чингиза Айтматова. Мы попытаемся раскрыть идею, что даже в нашем индустриальном обществе принципы, устои и традиции кочевников актуальны", — сказал Фельд.

В представлении будут задействованы артисты цирка, театра драмы, балета, каскадеры и музыканты. Ипподром превратится в сценическую площадку, где зрители почувствуют себя как в театре. Помимо этого, зрители увидят лазерное шоу, выступление ансамбля музыкантов и парад участников Всемирных игр кочевников.

Отметим, что Узбекистан подтвердил свое участие в играх.

Всемирные игры кочевников-2016 в Киргизии
Sputnik
Узбекистан примет участие в Играх кочевников в Кыргызстане
На прошлых играх, которые проходили в 2016 году, узбекистанцы завоевали 12 медалей  и заняли седьмое общекомандное место, Первенствовали в медальном зачете хозяева соревнований — сборная Кыргызстана завоевала 79 медалей: 25 золотых, 25 серебряных и 29 бронзовых. Второе место по количеству наград было за Россией — 40 медалей: 14 золотых, 10 серебряных и 16 бронзовых. Третьим в общем медальном зачете стал Казахстан. У него в копилке 38 наград: 12 золотых, 13 серебряных и 13 бронзовых.




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