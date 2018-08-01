Шоу и парад: чем удивит открытие Всемирных игр кочевников

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik На церемонии открытия III Всемирных игр кочевников зрителей ждет театрализованное шоу с участием полутора тысяч артистов и парад участников соревнований- сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на секретариат с по организации мероприятия.
Игры откроются 2 сентября 2018 года в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызстана.
По словам сорежиссера-постановщика церемонии Виктора Фельда, театрализованное представление расскажет о философии кочевников. Будут использованы новейшие технологии, а зрителям покажут 9 эпизодов с 70 картинами.
"Театрализованная постановка призвана связать идею всемирного кочевья с уникальным наследием кыргызов — великим эпосом "Манас" и творчеством писателя Чингиза Айтматова. Мы попытаемся раскрыть идею, что даже в нашем индустриальном обществе принципы, устои и традиции кочевников актуальны", — сказал Фельд.
В представлении будут задействованы артисты цирка, театра драмы, балета, каскадеры и музыканты. Ипподром превратится в сценическую площадку, где зрители почувствуют себя как в театре. Помимо этого, зрители увидят лазерное шоу, выступление ансамбля музыкантов и парад участников Всемирных игр кочевников.
Отметим, что Узбекистан подтвердил свое участие в играх.