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Газовые баллоны

В Казахстане разоблачили членов ОПГ, вывозивших сжиженный газ из страны

© Sputnik / Яков Глинский
В мире
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Суд осудил троих граждан условно, в доход государства обращены транспортные средства, а также около 50 тысяч килограммов сжиженного углеводородного газа.

ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Спецслужбы Казахстана разоблачили организованную преступную группу, занимавшуюся незаконным вывозом сжиженного газа за пределы республики. 

"Департаментом КНБ по Жамбылской области с привлечением службы экономических расследований регионального департамента государственных доходов пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным вывозом сжиженного газа за пределы республики", - сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ).

Казахстанский суд приговорил трех человек к трем годам лишения свободы условно по статье УК "транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения".

На территории газоперерабатывающего завода
© Sputnik / Илья Питалев
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По приговору суда в доход государства обращены транспортные средства, а также около 50 тысяч килограммов сжиженного углеводородного газа. В результате ликвидации преступной группы и канала незаконного вывоза сжиженного газа за пределы республики удалось обеспечить потребность населения Жамбылской области в топливе, удержать рост цен путем снижения его дефицита на внутреннем рынке.

Чтобы не допустить повторения подобных инцидентов, местные власти предпринимают меры по контролю за соблюдением законодательства в сфере оборота нефтепродуктов, в том числе их незаконного вывоза из страны.




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