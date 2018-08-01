В Казахстане разоблачили членов ОПГ, вывозивших сжиженный газ из страны

ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Спецслужбы Казахстана разоблачили организованную преступную группу, занимавшуюся незаконным вывозом сжиженного газа за пределы республики.
"Департаментом КНБ по Жамбылской области с привлечением службы экономических расследований регионального департамента государственных доходов пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным вывозом сжиженного газа за пределы республики", - сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ).
Казахстанский суд приговорил трех человек к трем годам лишения свободы условно по статье УК "транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения".
Чтобы не допустить повторения подобных инцидентов, местные власти предпринимают меры по контролю за соблюдением законодательства в сфере оборота нефтепродуктов, в том числе их незаконного вывоза из страны.