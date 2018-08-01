ИГ психологически обработало молодежь Таджикистана для проведения теракта

Юный возраст нападавших и неспособность "замести следы" говорят о том, что боевики ИГ использовали молодежь Таджикистана ради своих целей, полагает ветеран таджикских спецслужб Хабибулло Назаров.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Террористы впервые применили в Таджикистане популярный среди боевиков "Исламского государства" (запрещено в РФ — ред.) метод атаки на мирное население.

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"Использование автотранспорта для массового убийства ничего не подозревающих мирных людей стало в последние годы своеобразным трендом ИГИЛ. Его применяют террористы в разных странах, но в Таджикистане такое произошло впервые", — объяснил ветеран таджикских спецслужб Хабибулло Назаров.

Изначально Генеральная прокуратура Таджикистана рассматривала несколько версий инцидента: ДТП, разбойное нападение, грабеж, убийство и теракт. Позже стало известно, что ответственность за атаку на туристов взяли на себя боевики ИГ.

"Прокуратура обязана расследовать все версии и уже затем сосредоточиться на самой вероятной, это азы следственной деятельности. Но судя по всему, преступление носит умышленный характер и было спланировано заранее. В пользу версии о теракте говорит тот факт, что раненых добивали ножами", — говорит Назаров.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон распорядился бросить все силы на поиск и поимку преступников. В настоящее время ликвидированы пятеро причастных к нападению на интуристов, еще несколько задержаны. Количество фигурантов дела явно превышает вместимость автомобиля Daewoo Leganza, использованного, по данным следствия, для атаки на велосипедистов.

"Скорее всего, нападавшие были на двух машинах. Если так, то это еще одно свидетельство того, что преступление было тщательно спланировано, по крайней мере, сам момент атаки. А вот с заметанием следов у нападавших явно не сложилось, что и стало причиной столь быстрой их поимки", — уверен эксперт.

Многие пользователи соцсетей недоумевают в связи с ликвидацией такого большого количества подозреваемых, которых, по их мнению, целесообразней было бы задержать и допросить. Версии выдвигаются самые разные: от непрофессионализма силовиков до стремления властей скрыть истинные причины произошедшего.

"Уверяю вас, наш спецназ вполне подготовлен в плане задержания преступников. Но если исполнители действительно имеют отношение к ИГИЛ, то захватить их живьем — сложная задача для сотрудников спецслужбы любой страны. Боевики группировки, как правило, оказывают отчаянное сопротивление, а когда видят, что выхода нет, идут на самоподрыв", — говорит Назаров.

По словам эксперта, исполнители таких терактов проходят специальную психологическую обработку, после которой готовы расстаться с жизнью в случае опасности задержания. Для главарей ИГИЛ такие исполнители не более, чем расходный материал, поэтому их потеря вполне приемлемый вариант, главное — создать громкий резонанс.

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"Обратите внимание, все исполнители — молодые люди в возрасте 19-20 лет. Это наиболее уязвимая для идеологической обработки группа общества. А вот за их спинами стоят гораздо более зрелые и подготовленные кадры, которых крайне необходимо установить и задержать, чтобы не допустить подобных происшествий в будущем", — советует эксперт.

По мнению аналитиков, какими бы ни были причины нападения, произошедшее нанесло сразу двойной удар по репутации Таджикистана. Во-первых, 2018 год объявлен в республике Годом туризма, и убийство четырех иностранцев, совершенное в разгар сезона, несомненно негативно отразится на числе желающих провести отпуск в Таджикистане.

Во-вторых, нападение произошло в Дангаринском районе — малой родине президента Рахмона — а это некоторые рассматривают как выпад в сторону лично главы государства.

Напомним, 29 июля несколько молодых людей на иномарке наехали на группу интуристов, совершавших велопробег по югу Таджикистана. Судя по видеозаписи, появившейся в сети, автомобиль врезался в группу велосипедистов сзади, затем развернулся и проехал по лежавшим на дороге туристам.

По словам очевидцев, водитель и пассажиры выскочили из машины и добивали туристов ножами. Четыре иностранца погибли, еще трое получили ранения. Сотрудники МВД установили личности нападавших. Трое были задержаны, двое ликвидированы, еще трое объявлены в розыск. Позже разыскиваемые были обнаружены, но оказали вооруженное сопротивление и были также ликвидированы.

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграммы соболезнования главам стран, гражданами которых были погибшие интуристы (США, Швейцарии и Нидерландов), а также поручил усилить меры безопасности в стране.

Посольство США в РТ распространило заявление, в котором отметило, что нападавшие "ни в коей мере не представляют добрый и гостеприимный народ Таджикистана". При этом диппредставительство не сомневается в преднамеренности атаки. Такого же мнения придерживаются и в представительстве ЕС в республике.