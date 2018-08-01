Пропавшего кота Бегемота из "Булгаковского дома" вернули обратно

Кот живет при музее "Булгаковский дом" с 2005 года и является штатным сотрудником, он олицетворяет героя романа "Мастер и Маргарита".

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Полиция проверяет, есть ли признаки уголовного преступления в истории с пропажей кота Бегемота из московского музея-театра "Булгаковский дом".

Ранее на официальной странице учреждения появилась информация, что кот Бегемот, который с 2005 года живет в музее, в среду был похищен неизвестной женщиной. Позже стало известно, что кот нашелся возле Театра Моссовета. В полиции уточнили, что пропавшее животное найдено в подсобном помещении одного из соседних домов. По данным МВД, прохожая увидела на улице напуганного кота и хотела его приютить.

"По данному факту проводится проверка в порядке статей 144-145 УПК РФ", — говорится в сообщении.

Согласно статье 145 УПК РФ, по результатам рассмотрения сообщения о преступлении может быть принято решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе.

В музее ранее пояснили, что кот является штатным сотрудником "Булгаковского дома". Он живет при музее с 2005 года, находится под наблюдением собственного врача и стилиста, а также получает специальное питание. Особые приметы: черный пушистый кот, помесь сибирской и персидской пород, ошейник с "адресником" в виде косточки, вес около 6 килограммов, характер суровый.

Музей-театр "Булгаковский дом" расположен на улице Большая Садовая. В нем открыта постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству Михаила Булгакова, регулярно проходят экскурсии, постановки и другие мероприятия. В 2005 году руководство музея объявило конкурс, чтобы найти кота Бегемота, который стал символом учреждения.

Кот Бегемот — персонаж романа "Мастер и Маргарита", кот-оборотень и любимый шут Воланда. По сюжету, действия романа происходит в историческом центре Москвы — на Патриарших прудах.