В Таджикистане осудили готовивших теракты боевиков

Суд признал арестованных виновными организации экстремистской группировки, наемничестве и терроризме и приговорил их к лишению свободы на сроки от 7 месяцев до 26 лет.

ТАШКЕНТ, 2 авг —Sputnik. В Таджикистане нейтрализовали подпольную террористическую ячейку запрещенной в стране "Партии исламского возрождения", которая планировала атаки на разные объекты, в том числе на российскую военную базу – сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на центр общественных связей Госкомитета национальной безопасности республики.

В феврале, силы безопасности провели операцию по в ходе которой было задержано 14 человек, собиравшиеся совершить крупные теракты во время празднования Навруза. В том числе разрабатывалась атака на 201-ю российскую военную базу в Душанбе.

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Члены группировки в течение нескольких дней изучали территорию Таджикистана для последующего совершения терактов. Боевую подготовку финансировала "Партия исламского возрождения" (ПИВТ).

По данным Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, террористы проходили специальную подготовку на базе под городом Джелалабадом в Афганистане, после чего участвовали в боевых действиях в составе подразделений террористической организации "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ и ряде стран).

Суд признал всех арестованных виновными в наемничестве, экстремистской деятельности, незаконном пересечении государственной границы, а также терроризме.

Двое организаторов ячейки - 25-летний Фахриддин Гулов и его ровесник Махмуджон Азамов приговорены к 26 годам лишения свободы. Девять других членов группировки осуждены на сроки от 7 месяцев до 7 лет лишения свободы.

ГКНБ опубликовал признание Гулова, в том что он обучался в Афганистане под руководством Хабоба, который считался эмиром таджиков в данной группировке.

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Вернувшись в Душанбе, Гулов и Азамов по указанию Хабоба основали спящую террористическую ячейку из лиц, прошедших боевую подготовку в Афганистане. Боевики проникали на территорию Таджикистана из Афганистана через Иран, Турцию и Кыргызстан.

Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) — оппозиционная исламистская политическая партия, основанная в 1990 году в Таджикистане.

До 2015 года являлась единственной исламистской партией, официально действовавшей на территории Центральной Азии и всего постсоветского пространства.

Признана террористической организацией в Таджикистане и включена в Перечень террористических, экстремистских и сепаратистских организаций Региональной антитеррористической структуры ШОС.