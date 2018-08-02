В Таджикистане осудили готовивших теракты боевиков

ТАШКЕНТ, 2 авг —Sputnik. В Таджикистане нейтрализовали подпольную террористическую ячейку запрещенной в стране "Партии исламского возрождения", которая планировала атаки на разные объекты, в том числе на российскую военную базу – сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на центр общественных связей Госкомитета национальной безопасности республики.
В феврале, силы безопасности провели операцию по в ходе которой было задержано 14 человек, собиравшиеся совершить крупные теракты во время празднования Навруза. В том числе разрабатывалась атака на 201-ю российскую военную базу в Душанбе.
По данным Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, террористы проходили специальную подготовку на базе под городом Джелалабадом в Афганистане, после чего участвовали в боевых действиях в составе подразделений террористической организации "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ и ряде стран).
Суд признал всех арестованных виновными в наемничестве, экстремистской деятельности, незаконном пересечении государственной границы, а также терроризме.
Двое организаторов ячейки - 25-летний Фахриддин Гулов и его ровесник Махмуджон Азамов приговорены к 26 годам лишения свободы. Девять других членов группировки осуждены на сроки от 7 месяцев до 7 лет лишения свободы.
ГКНБ опубликовал признание Гулова, в том что он обучался в Афганистане под руководством Хабоба, который считался эмиром таджиков в данной группировке.
Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) — оппозиционная исламистская политическая партия, основанная в 1990 году в Таджикистане.
До 2015 года являлась единственной исламистской партией, официально действовавшей на территории Центральной Азии и всего постсоветского пространства.
Признана террористической организацией в Таджикистане и включена в Перечень террористических, экстремистских и сепаратистских организаций Региональной антитеррористической структуры ШОС.