В Госдуме предлагают сократить рабочий день сотрудников в жару

Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день на один час, если температура в помещении приближается к отметке 28,5 градусов жары, при повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градусов — на четыре часа.

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Идея сократить сотрудникам рабочий день во время жары правильная, так как поможет сохранить здоровье сотрудников, при этом не принеся значительных убытков бизнесу, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья

Ранее синоптики прогнозировали, что тридцатиградусная жара вновь вернется в Москву с середины текущей недели, при этом ветер в столице будет слабым. Роспотребнадзор в свою очередь рекомендовал сокращать рабочий день сотрудников на один час, если температура в рабочем помещении приближается к отметке 28,5 градусов жары, при повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градусов — на четыре часа, сообщила пресс-служба ведомства.

"Роспотребнадзор дает, безусловно, правильные рекомендации. Сокращение рабочего времени на один час не принесет значительных убытков бизнесу, а здоровье сотрудников сохранит. Кроме того, не нужно забывать про обязательные для всех работодателей санитарные нормы, регламентирующие продолжительность рабочего дня при высоких температурах", - сказал Леонид Огуль.

Депутат напомнил, что действующие санитарные нормы предписывают сокращение рабочего дня при отклонении температуры воздуха в рабочем помещении. Он пояснил, что показатели микроклимата на рабочем месте должны обеспечивать сохранение теплового баланса человека и поддержание оптимального теплового состояния его организма. В первую очередь, по его словам, это касается работников заводов и предприятий общественного питания.

"Кто-то скажет, что эти нормативы не актуальны для работников офисов, в которых сплит-системы поддерживают невысокую температуру. Но дело не только в температуре воздуха внутри помещений. Значительный перепад температуры офис-улица тоже губительно сказывается на здоровье человека. Кроме того, служащим надо еще добраться до работы и с работы по летней жаре, когда даже поездка в автомобиле не может быть комфортной, не говоря уже об общественном транспорте или пешем способе передвижения", - добавил парламентарий.