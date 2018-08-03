Во Франции пристающих к женщинам на улице будут штрафовать

За публичные домогательства можно поплатиться штрафом от 90 до 750 евро.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Парламент Франции утвердил закон, запрещающий публично домогаться женщин. Об этом пишет Daily Storm.

Пошляков теперь станут штрафовать на сумму от 90 до 750 евро. В случае отягчающих обстоятельств — если жертва была "особо уязвима" или в случае повторного нарушения — штраф может вырасти до трех тысяч евро.

Ранее в Париже мужчина бросил пепельницу в девушку, которая попросила незнакомца не свистеть ей вслед.

Также недавно в таджикском сегменте Facebook бурно обсуждались приставания к девушкам на улицах. На пост таджички, написавшей о наглом поведении парней, откликнулись другие представительницы слабого пола, страдающие от публичных домогательств.