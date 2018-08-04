В Красноярском крае рухнул вертолет, 18 человек погибли

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Вертолет Ми-8 с пассажирами потерпел крушение в Красноярском крае.
При падении он полностью разрушился и сгорел, место падение обнаружено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона по телефону.
"Вертолет Ми-8 в Красноярском крае потерпел крушение при полете. Воздушное судно полностью разрушено и сгорело", - сказал собеседник агентства.
По его словам, при столкновении с землей у вертолета взорвались оба топливных бака.
Вертолет упал в безлюдном месте, однако сейчас место падения обнаружено.
В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 18 человек – три члена экипажа и 15 пассажиров.
В качестве основной версии крушения рассматриваются техническая неполадка, ненадлежащее состояние узлов и агрегатов вертолета.
Будет изучена версия об ошибке экипажа и сложных метеоусловиях.