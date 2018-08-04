Он был послушным мальчиком: мать бен Ладена впервые дала интервью о сыне

Мать бывшего лидера запрещенной террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена впервые рассказала, как ее сын превратился в "террориста №1".

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Мать "террориста №1" Усамы бен Ладена дала своего первое интервью британскому изданию The Guardian.

Мать бывшего лидера запрещенной в РФ террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена Алия Ганем рассказала, откуда у ее сына появились радикальные идеи.

Le @Guardian interviewe la mère d'Osama Ben Laden, pour la première fois https://t.co/G6wgqx99TO — Paul Conge (@paulcng) 3 августа 2018 г.

Как живет семья бен Ладена в Саудовской Аравии

С атаки 11 сентября 2001 прошло уже почти 17 лет, но имя бен Ладена еще имеет вес в Саудовской Аравии, как напоминание о темном моменте королевства. Клан бен Ладенов до сих пор остается одной из самых богатых семей королевства.

"Женщина в одежде с яркими узорами сидит на угловом диване в просторной комнате. Красный хиджаб, покрывающий ее волосы, отражается в зеркальном шкафу; внутри, между фамильными реликвиями и ценностями, центральное место занимает фотография в рамке — это ее первенец", — пишет издание.

Алия Ганем — мать Усамы бен Ладена. Ей уже за 70. На стульях возле нее сидят два сына и второй муж, Мохаммед аль-Аттас.

Годами мать отказывалась говорить о бен Ладене, но наконец новое руководство Саудовской Аравии дало согласие на интервью.

"Наследие Усамы проклятием нависает над королевством и его семьей, и высокопоставленные чиновники считают, что, разрешив бен Ладенам рассказать свою историю, они могут продемонстрировать, что маргинал — а не агент — был в ответе за теракты 11 сентября", — пишет автор.

Для матери бен Ладен был не террористом, а сыном

Усама бен Ладен был старшим сыном в семье.

Мать вспоминает его как застенчивого мальчика, способного к наукам.

"Он был послушным мальчиком и очень любил меня", — начинает мать свой рассказ.

AP Photo / Chao Soi Cheong В газете опубликовали письмо организатора терактов в США 11 сентября

Бен Ладен стал сильной, одержимой, религиозной личностью, когда ему было немного за 20. Он изучал экономику в Университете короля Абдулазиза в Джедде и там радикализовался. Одним из его знакомых стал Абдулла Аззам, член "Братьев-мусульман", позже изгнанный из Саудовской Аравии и ставший духовным наставником Усамы, пишет автор.

По словам матери, университет изменил его, и бен Ладен под воздействием окружения стал другим человеком.

"Ему было чуть больше 20 лет, когда какие-то люди, можно сказать, промыли ему мозги. Можно назвать это культом, сектой. Я всегда говорила ему держаться от них подальше", — вспоминает мать.

В начале 1980-х Усама поехал в Афганистан. Именно там они последний раз видели его.

"Вначале мы очень им гордились. Даже саудовское правительство обращалось с ним очень вежливо, с уважением. А потом появился Усама-моджахед", — вступает в беседу его сводный брат Хасан.

Члены семьи признаются, что никому из родственников не могло прийти в голову, что их Усама станет известным во всем мире террористом.

© AFP 2018 / STAN HONDA Европейцы считают, что США не сделали мир безопаснее после 11 сентября

"Я был поражен, просто потрясен, — говорит сводный брат бен Ладена Ахмад о теракте в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. — Это было очень странное чувство. Мы знали с самого начала, (что это был Усама). Мы все испытывали за него стыд. Мы знали, что всем нам угрожают ужасные последствия. Все наши родственники из-за рубежа вернулись в Саудовскую Аравию".

Власти допросили всех родственников и на какое-то время запретили выезд из страны. Почти 20 лет спустя бен Ладены могут перемещаться относительно свободно внутри и за пределами Саудовской Аравии.

Когда мать выходит из комнаты, братья признаются, что Ганем слишком сильно любила Усаму, чтобы признать его вину. Она винит во всем его окружение.

"Бен Ладен остается популярной фигурой в некоторых частях страны; его высоко ценят те, кто считает, что он исполнял божий промысел. Однако основательность его популярности трудно оценить", — говорится в статье.

Женам и детям бен Ладена разрешили вернуться в Саудовскую Аравию.

"Я почти каждую неделю общаюсь с его гаремом, — говорит мать. — Они живут рядом".

Биография Усамы бен Ладена

Усама бен Ладен — основатель международной террористической организации "Аль-Каида".

Бен Ладен родился в 1957 году в Эр-Рияде. Уроженец Саудовской Аравии, происходил из богатой семьи, принадлежащей к йеменскому племени киндитов. Сын миллиардера Мухаммеда бен Авада бен Ладена.

Родители развелись, когда ему было три. Бен Ладена и его братьев воспитывал отчим.

В 1979-м бросил университет и уехал в Пакистан, где присоединился к моджахедам, боровшимся против советских войск в Афганистане. Снабжая противников интервенции оружием, финансами и бойцами, Усама приобрел широкую популярность в арабском мире.

В 1988-м бен Ладен основал "Аль-Каиду". В 1992-м саудовские власти выдворили Усаму бен Ладена за пределы королевства, и он переехал в Судан, однако под давлением США в 1996-м перебрался в Афганистан.

Тогда он объявил войну США и отдал приказ о серии терактов.

За причастность к взрывам американских посольств в Кении и Танзании в 1998-м Усама бен Ладен был включен в списки десяти наиболее разыскиваемых беглецов и наиболее разыскиваемых террористов.

В сентябре 2001 в Нью-Йорке была совершена террористическая атака на башни-близнецы. Ответственность за теракт взяла на себя "Аль-Каида".

В 2001-2011 являлся главной целью войны против терроризма, за информацию о его местонахождении ФБР назначило награду в 25 миллионов долларов.

В мае 2011-го Усама бен Ладен был ликвидирован в ходе операции американских спецподразделений по приказу президента США Барака Обамы в собственном убежище в пакистанском Абботтабаде.