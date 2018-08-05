Момент покушения на президента Венесуэлы Мадуро запечатлели видеокамеры

В атаке Мадуро обвинил венесуэльские и колумбийские правые силы во главе с президентом Хуаном Мануэлем Сантосом.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пережил покушение на собственную жизнь.

Уже после инцидента глава государства в телеобращении к нации заявил, что часть организаторов покушения задержана.

В атаке Мадуро обвинил венесуэльские и колумбийские правые силы во главе с президентом Хуаном Мануэлем Сантосом.

"Немедленно началось расследование, оно уже продвинулось, уже задержана часть организаторов покушения", - сказал он.

Момент покушения на венесуэльского лидера попало на видео.

Николас Мадуро произносил речь в окружении приближенных и охраны. В этот момент раздался звук взрыва. К главе государства незамедлительно подбежали охранники и загородили его раскладными кевларовыми щитами.

После заминки президент попытался продолжить речь, но, произнеся несколько слов, прекратил.

Затем Мадуро под прикрытием щитов удалился. В этот момент слышен звук еще одного взрыва.



