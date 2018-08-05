Жителей Югры взбудоражил метеорит в небе

Интернет-пользователи делятся предположениями о том, что пролетело в небе .

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Жители Ханты-Мансийского автономного округа обсуждают в социальных сетях полет в небе над крупными городами региона неизвестного объекта.

#МЕТЕОРИТ#СУРГУТ Публикация от l2n (@l2n7221) 4 Авг 2018 в 12:59 PDT

Многие интернет-пользователи сходятся во мнение, что в небе пронесся метеорит, но некоторые высказали более оригинальные версии.

"Дед Мороз перед Новым годом дорогу проверяют", - предположил один из пользователей.

"Трансформеры приземляются", - добавил другой.

В окружном управлении МЧС отметили, что жители не обращались на линию с сообщениями о неизвестном объекте.