Жителей Югры взбудоражил метеорит в небе

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Жители Ханты-Мансийского автономного округа обсуждают в социальных сетях полет в небе над крупными городами региона неизвестного объекта.
Многие интернет-пользователи сходятся во мнение, что в небе пронесся метеорит, но некоторые высказали более оригинальные версии.
"Дед Мороз перед Новым годом дорогу проверяют", - предположил один из пользователей.
"Трансформеры приземляются", - добавил другой.
В окружном управлении МЧС отметили, что жители не обращались на линию с сообщениями о неизвестном объекте.