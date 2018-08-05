Звезда боевиков Стивен Сигал получил высокую должность в МИД России

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Известный американский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений.

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Как говорится в сообщении ведомства в Facebook, основной задачей Сигала станет содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее.

Указывается, что речь идет об "общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения".

"Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН", - говорится в тексте сообщения.

Сам Сигал заявил, что считает это назначение великой честью.

"Я всегда изо всех сил стремился сделать все возможное, чтобы помочь российско-американским отношениям становиться лучше и лучше. Я работал над этим неустанно в течение многих лет неофициально, а теперь я считаю высокой честью получить возможность делать то же самое официально. Я очень благодарен", - заявил он.

Отметим, что Стивен Сигал в ноябре 2016 года получил российское гражданство.

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