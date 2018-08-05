Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Путину в связи с крушением вертолета

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате крушения вертолета в Красноярске.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Напомним, инцидент с Ми-8 произошел в Красноярском крае в субботу, 4 августа.
При падении он полностью разрушился и сгорел - при столкновении с землей у вертолета взорвались оба топливных бака.
В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 18 человек – три члена экипажа и 15 пассажиров.