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В египетском Луксоре откопали новую статую Сфинкса

© Sputnik / Файед Эль-Гезири
В мире
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Статуя имеет аналогичную знаменитому Сфинксу в Гизе форму льва с человеческим лицом.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Египетские рабочие в ходе ремонта дороги в Луксоре обнаружили под землей новую статую Сфинкса.

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© Ruptly .
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Об этом журналистам в воскресенье заявил глава Управления по делам памятников древности провинции Мухаммед Абдель Азиз, сообщает египетский портал Youm7.

По словам чиновника, статуя была обнаружена рабочими при ремонте дороги, соединяющей Карнакский и Луксорский храмы.

Абдель Азиз отметил, что статуя имеет аналогичную знаменитому Сфинксу в Гизе форму льва с человеческим лицом.

Специалисты пока не торопятся извлекать древний памятник из земли, чтобы не повредить его из-за резких климатических изменений.

Создать Сфинкса в Гизе распорядился Хефрен, четвертый фараон Четвертой династии Древнего царства (ок 2500 г. до н.э). Высеченная из скалы статуя льва с человеческим лицом до сих пор остается крупнейшей в мире.

Считается, что Хефрен приказал придать собственные черты лицу этого чудовища (сфинкс в переводе с арабского — "отец страха"). Все последующие фараоны, по мнению историков, считали своим долгом, не трогая основу Сфинкса, "обновлять" только его голову, стремясь, как и Хефрен, добиться максимального сходства с собой.




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