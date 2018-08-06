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Рассмотрение иска о разделе имущества между Е. Петросяном и Е. Степаненко

Адвокат Петросяна подал встречный иск о разделе имущества со Степаненко

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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Евгений Петросян просит поделить имущество поровну, в то время как Елена Степаненко претендует на большую часть.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Хамовнический суд Москвы в понедельник принял встречный иск юмориста Евгения Петросяна к Елене Степаненко, где он предлагает поделить нажитое имущество поровну, сообщила журналистам секретарь судьи.

"Суд принял иск", - сказала она.

Как сообщил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Петросяна, защита юмориста просит поделить имущество поровну. Ранее Степаненко обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества с супругом. Согласно карточке дела, иск был зарегистрирован 4 июля. 

"Во-первых, мы просим расторгнуть брак. Иск Степаненко написан некорректно: в шапке документа она просит расторгнуть брак и разделить имущество, но в описательной части слишком увлекается разделом имущества и забывает о расторжении брака. Кроме того, мы предлагаем поделить имущество поровну, а не так, как настаивает она", — пояснил Жорин.

По его словам, Степаненко в своем иске просит передать ей большую часть имущества. Интересы Степаненко представляет адвокат Елена Забралова, пишет РИА Новости.

© Sputnik / Сергей Пятаков
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Петросян и Степаненко женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск был подан Степаненко.

Встреча Петросяна и Степаненко описана на официальном сайте Первого канала так: "В 1979 году в театр Петросяна артисты набирались по конкурсу. На просмотр пришла и Елена Степаненко. Писатель Аркадий Хайт сказал: "Берем! Я ее знаю". "Как? – возмутился Петросян. – Мы же еще ее не прослушали!". "Я слушал, тебе понравится". И, надо сказать, эта артистка нравится Петросяну до сих пор".

 




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