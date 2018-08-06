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Аральское море

Глава МИД Казахстана рассказал, когда пройдет саммит по спасению Арала

REUTERS / Shamil Zhumatov
В мире
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За последние 55 лет площадь моря сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Саммит Международного фонда спасения Арала (МФСА) запланирован на 24 августа в Туркменистане.

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Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана, в центре среднеазиатских пустынь, Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. Однако за последние 55 лет площадь моря сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды в море уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, исчезла рыба. Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на большие расстояния.

"Саммит так называемого Международного фонда спасения Арала запланирован на 24 августа в туркменском городе Туркменбаши", - сообщил в понедельник министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов РИА Новости.

В январе 1993 года Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан создали МФСА. С декабря 2008 года фонд имеет статус наблюдателя в Генассамблее ООН. В течение ближайших трех лет председательство в МФСА осуществляет Туркменистан.




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