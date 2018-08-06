Минобороны Афганистана: ИГ больше не угрожает безопасности страны

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. После того, как на севере Афганистана в провинции Джаузждан (Jawzjan) более 150 боевиков ИГ сдались силам безопасности ИРА, афганские власти считают, что ИГ больше не угрожает безопасности страны.
Осталась ли угроза ИГ на севере Афганистана? Об этом в интервью Sputnik Афганистан рассказал официальный представитель Министерства обороны Афганистана генерал Мухаммад Радманеш (Mohammad Radmanesh).
Генерал Мохаммад Радманеш сказал, что последнее логово игиловцев в Джаузджане прекратило свое существование.
"250 боевиков под руководством Мулави Хабиборрахмана и его заместителя муфтия Нематолаха (Nematollah) сдались силам безопасности ИРА. Мы передали их властям Афганистана", - сказал Радманеш.
Отвечая на вопрос, означает ли капитуляция боевиков на севере страны конец ИГ на севере страны, он пояснил, что отдельные группировки остались. Но они не могут совершать какие-либо провокации, он считает, что от этих людей больше не будет угроз и вызовов.
По словам Радманеша, уезд Дарзаб (Darzab) провинции Джаузджан был самым большим оплотом ИГ в стране.
"В атаках принимали участие ВВС Афганистана, сухопутные войска и артиллерия. У боевиков не было другого выхода, кроме как сдаться. Давление сил безопасности Афганистана вынудило их капитулировать. Сейчас единственным хозяином ситуации в стране и особенно на севере являются афганские правительственные войска", сказал Радманеш.
За последние месяцы ИГ превратился в серьезную угрозу безопасности севера страны. Несмотря на то, что правительственные войска постоянно осуществляли бомбардировки и операции против боевиков в этих районах, искоренить угрозу не удавалось.