Минобороны Афганистана: ИГ больше не угрожает безопасности страны

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. После того, как на севере Афганистана в провинции Джаузждан (Jawzjan) более 150 боевиков ИГ сдались силам безопасности ИРА, афганские власти считают, что ИГ больше не угрожает безопасности страны.

Осталась ли угроза ИГ на севере Афганистана? Об этом в интервью Sputnik Афганистан рассказал официальный представитель Министерства обороны Афганистана генерал Мухаммад Радманеш (Mohammad Radmanesh).

AL JAZIRA TV / AFP Он был послушным мальчиком: мать бен Ладена впервые дала интервью о сыне

Правительство страны больше не считает ИГ серьезной угрозой для севера Афганистана после того, как командующий силами ИГ Мулави Хабиборрахмана (Moulawi Habiborrahman) уезда Дарзаб (Darzab) провинции Джаузджан сдался правительственным силам. Террористы также передали силам безопасности Афганистана оружие.Генерал Мохаммад Радманеш сказал, что последнее логово игиловцев в Джаузджане прекратило свое существование.

"250 боевиков под руководством Мулави Хабиборрахмана и его заместителя муфтия Нематолаха (Nematollah) сдались силам безопасности ИРА. Мы передали их властям Афганистана", - сказал Радманеш.

Отвечая на вопрос, означает ли капитуляция боевиков на севере страны конец ИГ на севере страны, он пояснил, что отдельные группировки остались. Но они не могут совершать какие-либо провокации, он считает, что от этих людей больше не будет угроз и вызовов.

По словам Радманеша, уезд Дарзаб (Darzab) провинции Джаузджан был самым большим оплотом ИГ в стране.

"В атаках принимали участие ВВС Афганистана, сухопутные войска и артиллерия. У боевиков не было другого выхода, кроме как сдаться. Давление сил безопасности Афганистана вынудило их капитулировать. Сейчас единственным хозяином ситуации в стране и особенно на севере являются афганские правительственные войска", сказал Радманеш.

© Sputnik / Андрей Старостин В Таджикистане осудили готовивших теракты боевиков

Представитель МО добавил, что боевиков передали в компетентные судебные органы, где их призовут к ответу за содеянные преступления. В то время, как жители уездов Куш-тапа (Qush-tapa) и Дарзаб провинции Джаузджан, которые бежали от ИГ и бросили свое имущество, требуют от властей судить террористов по всей строгости закона за военные преступления, командир боевиков, сдавшийся властям, заявил в ходе пресс-конференции, что правительство пообещало им помилование за присоединение к мирному процессу.

За последние месяцы ИГ превратился в серьезную угрозу безопасности севера страны. Несмотря на то, что правительственные войска постоянно осуществляли бомбардировки и операции против боевиков в этих районах, искоренить угрозу не удавалось.