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Массовое отравление произошло в казахстанском Шымкенте после ужина в кафе

© Sputnik / Виталий Аньков
В мире
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В инфекционную больницу Шымкента с диагнозом отравление поступили 11 человек.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Одиннадцать человек отравились после праздничного ужина в одном из кафе в Шымкенте.

Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел города.

Все пострадавшие с диагнозом "отравление" поступили в городскую инфекционную больницу в ночь с 5 на 6 августа.

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© AFP 2018 / LOIC VENANCE
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По факту отравления полиция Шымкента начала досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил санитарных и гигиенических норм".

Ранее массовое отравление мороженым произошло в Андижанской области Узбекистана. Тогда более 200 человек отравились купленным в кафе мороженым.

С пищевым отравлением были госпитализированы 186 человек, в том числе пятеро – в тяжелом состоянии. Владелец кафе осужден на пять лет условно.

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