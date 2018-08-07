В длину и ширину: территория столицы Туркменистана будет увеличена

Количество жителей в Ашхабаде достигло миллиона человек, в связи с этим столичный мэр попросил президента расширить границы города, о чем было внесено поручение в парламент.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Население столицы Туркменистана города Ашхабада превысило миллион человек.

Об этом на правительственном совещании по видеосвязи заявил мэр города Шамухаммет Дурдылыев, передает газета "Нейтральный Туркменистан".

В связи с этим столичный градоначальник вынес на рассмотрение президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова предложение о территориальном расширении границ туркменской столицы. Глава государства поддержал мэра и поручил Меджлису (парламенту) Туркменистана рассмотреть этот вопрос.

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Туркменский парламент оперативно отреагировал на это поручение. В газете опубликовано постановление Меджлиса о вопросах административных территорий этапов (районов) города Ашхабада.

Вопрос о численности населения Туркменистана всегда был непростым. Первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов объявил, что в 2004 году население страны достигло 6 миллионов 650 тысяч человек.

В 2012 году была проведена перепись населения страны, результаты которой не опубликованы до этого времени. В настоящее время сайт МИД Туркменистана сообщает, что население страны составляет более 6,2 миллиона человек.