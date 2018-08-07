Узбекские артиллеристы вышли в финал Армейских игр

Финал конкурса состоится 8 августа, участники команды преодолеют различные препятствия на трассе и проведут стрельбу по мишеням с расстояния в полтора километра.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Сборная Узбекистана вышла в финал международного конкурса "Мастера артиллерийского огня".

В финальной эстафете конкурса впервые вместо четырех выступят шесть стран: Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Узбекистан. Соответствующее решение было принято на заседании судейской коллегии, состоявшемся по итогам третьего этапа конкурса "Эстафета", сообщает пресс-центр Армейских международных игр.

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Финал состоится 8 августа. Команды будут состязаться в преодолении трассы общей протяженностью 12 км. Участники соревнований преодолеют различные препятствия (змейка, участок минно-взрывных заграждений, холм, колейный мост). Военнослужащие проведут стрельбы из 120-миллиметровых минометов по целям радиусом 15 м с расстояния в полтора километра, а также выполнят ряд огневых задач из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и пулеметов ПКТ.

Игры проводятся на полигоне 40-й военной базы Вооруженных сил Казахстана, расположенном в предгорьях Заилийского Алатау. Участниками стали команды из 11 стран: Азербайджана, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Сирии и Узбекистана.