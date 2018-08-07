Узбекские артиллеристы вышли в финал Армейских игр

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Сборная Узбекистана вышла в финал международного конкурса "Мастера артиллерийского огня".
В финальной эстафете конкурса впервые вместо четырех выступят шесть стран: Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Узбекистан. Соответствующее решение было принято на заседании судейской коллегии, состоявшемся по итогам третьего этапа конкурса "Эстафета", сообщает пресс-центр Армейских международных игр.
Игры проводятся на полигоне 40-й военной базы Вооруженных сил Казахстана, расположенном в предгорьях Заилийского Алатау. Участниками стали команды из 11 стран: Азербайджана, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Сирии и Узбекистана.