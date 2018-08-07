Боролся с наркотиками: замглавы отдела МВД Таджикистана пойман на взятке

Милиционер был задержан сотрудниками Агентства по борьбе с коррупцией в момент получения у гражданина Таджикистана 19,8 тысячи долларов, предположительно, в качестве взятки.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. В Таджикистане заместитель начальника отдела управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Таджикистана Джурахон Нусратуллозода задержан по подозрению в получении взятки, сообщает агентство ТаджикТА.

"В агентство обратился гражданин с просьбой принять меры в отношении заместителя начальника ОБНОН МВД Джурахона Нусратуллозода. Гражданин заявил, что Нусратуллозода потребовал с него взятку, пообещав оказать содействие в освобождении его братьев", — передает Sputnik Таджикистан.

Милиционер был задержан сотрудниками Агентства по борьбе с коррупцией в момент получения у гражданина 19,8 тысячи долларов, предположительно, взятки. Отмечается, что передача денег происходила в одном из лечебных кабинетов больницы "Истиклол".