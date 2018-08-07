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Град

Крупный град насмерть побил животных в американском зоопарке

© Sputnik / Максим Богодвид
В мире
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Размер градин в штате Колорадо достигал величины бейсбольного мяча. Град повредил множество зданий и автомобилей, а также вольеры животных в зоопарке.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Четырнадцать посетителей зоопарка в США пострадали в результате града, обрушившегося в понедельник, 6 августа, на территорию зоопарка в американском штате Колорадо.

Об этом сообщает газета New York Post.

Град величиной с теннисный мяч обрушился на территорию зоопарка Cheyenne Mountain в городе Колорадо-Спрингс.

Он повредил множество зданий и автомобилей, а также вольеры животных. В тот момент на территории зоопарка находились около 3,4 тысячи человек.

Лев в своем вольере
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Как сообщает издание, всего в результате града пострадали 14 человек, пятерым из них потребовалась госпитализация.

Директор зоопарка Дженни Кох сообщила о гибели нескольких животных. В настоящее время руководство учреждения проводит оценку последствий разгула стихии.




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