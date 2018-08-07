Крупный град насмерть побил животных в американском зоопарке

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Четырнадцать посетителей зоопарка в США пострадали в результате града, обрушившегося в понедельник, 6 августа, на территорию зоопарка в американском штате Колорадо.
Об этом сообщает газета New York Post.
Град величиной с теннисный мяч обрушился на территорию зоопарка Cheyenne Mountain в городе Колорадо-Спрингс.
Он повредил множество зданий и автомобилей, а также вольеры животных. В тот момент на территории зоопарка находились около 3,4 тысячи человек.
Как сообщает издание, всего в результате града пострадали 14 человек, пятерым из них потребовалась госпитализация.
Директор зоопарка Дженни Кох сообщила о гибели нескольких животных. В настоящее время руководство учреждения проводит оценку последствий разгула стихии.