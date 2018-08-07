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Люди стоят в очереди в кафе Макдоналдс.

Роспотребнадзор оштрафовал McDonald's в Москве на 5,5 миллиона рублей

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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Проверки показали, что сотрудники заведений не проходили медосмотры и вакцинацию, а ответственным персоналом не были приняты меры по ликвидации грызунов и насекомых.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Рестораны сети McDonald's в десяти округах Москвы оштрафованы на 5,5 миллиона рублей за нарушение санитарных требований по итогам проверок.

"Во II квартале 2018 года специалистами управления Роспотребнадзора по Москве проведена плановая выездная проверка 44 ресторанов ЗАО "Москва-Макдоналдс" в 10 административных округах города Москвы. В ходе проверки проводился контроль соблюдения требований технических регламентов к изготавливаемой и реализуемой пищевой продукции и требований санитарного законодательства", - передает пресс-служба Роспотребнадзора.

Кафе Макдональдс на Пушкинской площади в Москве. Архивное фото
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Как уточнили в Роспотребнадзоре, в ходе проверок специалисты обнаружили неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и санитарно-гигиеническое содержание производственных и складских помещений, отсутствие бактерицидных ламп на участках формирования готовых блюд и салатов, продукты для приготовления блюд хранились с нарушением температурного режима, неполной маркировкой и с нарушением товарного соседства.

"Реализация продукции общественного питания "на вынос" через окна "МакЭкспресс" и "МакАвто" проводилась при отсутствии деклараций о соответствии. Также данная продукция не имеет маркировки, включающей в себя дату изготовления, срок годности, условия хранения, рекомендации и ограничения по использованию или приготовлению пищевой продукции", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, по данным ведомства, сотрудники заведений не проходили медосмотры и вакцинацию, а ответственным персоналом не были приняты меры по ликвидации грызунов и насекомых из помещений. Помимо этого, проведенная в лаборатории проверка более 400 пищевых продуктов на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза показала, что 18 из них не отвечали требованиям нормативных документов, в том числе 15 образцов – по микробиологическим показателям (салаты, сэндвичи, молочный коктейль, мороженое), три образца – по физико-химическим показателям (мороженое и минеральная вода).

Макдональдс. Архивное фото
PAUL J. RICHARDS / AFP
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"По результатам проверок ЗАО "Москва-Макдоналдс" на виновных лиц, в том числе юридическое лицо, было вынесено 107 постановлений о назначении наказания в виде штрафа на общую сумму 5 554 900 рублей, даны предписания об устранении нарушений санитарных требований и об устранении нарушений требований технических регламентов", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Информация о результатах проверки направлена в столичный департамент торговли и услуг.




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