17:38 08 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.96
  • EUR9002.65
  • USD7783.05
Поиск
Мужчина проводит исследования

Британские ученые создали средство против старения

CC0 / pixabay
В мире
Получить короткую ссылку
101 0 0

Ученым удалось уменьшить старение тканей, снизив количество "пожилых" клеток, не способных к делению, на 50 процентов.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Британские ученые создали препарат, который позволяет затормозить основные процессы старения в митохондриях, пишет РИА Новости.

Кровать, архивное фото
© Sputnik / Валерий Мельников
Секс или жизнь: ученые доказали, что близость изнашивает организм

Специалисты Эксетерского университета провели лабораторные испытания новых соединений AP39, AP123 и RT01, протестировав их на эндотелиальных клетках, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. В результате исследования ученые смогли уменьшить старение тканей, снизив количество "пожилых" клеток, не способных к делению, на 50 процентов.

Отмечается, что эффект был достигнут за счет того, что препараты AP39, AP123 и RT01 доставляли сероводород в митохондрии, помогая старым и поврежденным клеткам вырабатывать необходимую энергию для более длительного функционирования и замедления процессов старения.

Ученые подчеркивают, что препараты на основе данных соединений позволят не только увеличить продолжительность жизни, но и улучшить ее качество. Кроме того, они указывают на то, что подобное воздействие на митохондрии позволит снизить риск сердечного приступа и инсульта.

По теме

Максимум установлен: ученые рассказали о предельном возрасте человека
Лекарство от старости готово к испытаниям на людях
Удаление старых клеток из мозга победит болезнь Паркинсона и старость



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Газ
    Поднебесная с газом

    Казахстан экспортирует пять миллиардов кубометров газа в Китай, чтобы компенсировать убытки от поставок на внутренний рынок.

  • Экс-депутат Жогорку Кенеша Азиз Суракматов. Архивное фото
    С новым мэром!

    Бишкекский городской кенеш на внеочередной сессии избрал экс-депутата парламента страны Азиза Суракматова мэром столицы.

  • Футбол, архивное фото
    В новые ворота

    В рамках программы развития футбола ФИФА в Таджикистане старые ворота на футбольных стадионах страны заменили на новые из Германии.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян во время гала-концерта на Красной площади (13 июня 2018). Москвa
    Желанная гостья

    Семья Пашинянов пообещала сделать все, чтобы юная участница программы "Сделай шаг к своему дому" Лариса Карслян запомнила визит в Армению.

  • Илья Козырев
    Свободен!

    Защитник русских школ в Латвии, кандидат в депутаты Сейма Илья Козырев вышел на свободу, Полиция безопасности не стала добиваться его ареста.

  • Вид на Вильнюс, Литва
    Дайте денег!

    Литва запросила у ЕС почти шесть миллионов евро на развитие туризма – средства вложат в продвижение объектов природного и культурного наследия.

  • Газ
    Поднебесная с газом

    Казахстан экспортирует пять миллиардов кубометров газа в Китай, чтобы компенсировать убытки от поставок на внутренний рынок.

  • Экс-депутат Жогорку Кенеша Азиз Суракматов. Архивное фото
    С новым мэром!

    Бишкекский городской кенеш на внеочередной сессии избрал экс-депутата парламента страны Азиза Суракматова мэром столицы.

  • Футбол, архивное фото
    В новые ворота

    В рамках программы развития футбола ФИФА в Таджикистане старые ворота на футбольных стадионах страны заменили на новые из Германии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Черный малакост
Как рыбак из Мурманска стал звездой Instagram, фотографируя морских чудищ
Семимесячная Рапунцель из Японии
Новорожденная из Японии поразила шевелюрой, как у льва
Рейтинг стран, откуда приезжают в Кыргызстан
Из Узбекистана и других стран: кто приезжает в Кыргызстан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054