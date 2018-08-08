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Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне.

Эксперт: новый закон США о санкциях против России далек от реализации

© Sputnik / Эдуард Песов
В мире
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В законе конгрессмены требуют от президента США Дональда Трампа заблокировать долларовые расчеты российских банков, а также признать РФ "государством-спонсором терроризма".

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Новый законопроект о санкциях США против РФ пока далек от реализации, но попытки ввести ограничения в отношении Москвы будут продолжаться, сказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

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Газета "Коммерсант" ранее опубликовала текст законопроекта о новых санкциях против России, подготовленный республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами. По данным издания, конгрессмены, в частности, требуют от президента США Дональда Трампа заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом, а также решить вопрос о признании РФ "государством-спонсором терроризма".

Отдельные части этого документа уже появлялись в предложениях других сенаторов, напомнил Рогулев, а сейчас "они собрали всё в кучу, что по этому направлению делалось". Однако шансов на скорую реализацию этого законопроекта мало, считает эксперт.

"Я не думаю, что этот законопроект будет принят очень быстро. Судьба любого законопроекта сложная, он требует множества согласований, особенно такого рода законопроект, который касается госучреждений, ведомств. (...) Для того чтобы законопроект стал законом, он проходит длительную историю, он должен рассматриваться в разных комитетах, всегда будут вмешиваться представители разных организаций в обсуждение. Это длительный процесс", - сказал он в разговоре с РИА Новости.

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"Усилия законодателей по части санкций никогда не приветствовались Белым домом, это не касается только Трампа, президенты всегда выступали против этого. Поэтому я не думаю, что и нынешняя администрация будет рада такому законопроекту. Санкции всегда рассматривались как гибкий инструмент внешней политики, а конгресс не обладает возможностью реализовать внешнюю политику. Поэтому фактически любое оформление санкций законом связывает руки самому американскому правительству", - добавил политолог.

Авторы законопроекта - Линдси Грэм, Роберто Менендес, Кори Гарднер и Бен Кардин - настроены исключительно против России, подчеркнул эксперт. Это группа сенаторов, которые не оставляют попыток продавить свою позицию и будут продолжать вести ту же политику и дальше, уверен Рогулев.

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"Они (сенаторы – ред.), конечно, будут продолжать эти попытки, будут будировать общественность, выдвигать всякие предложения, особенно до ноябрьских выборов. После выборов в конгресс будут готовиться к президентским выборам, так что, я думаю, эти попытки надолго сохранятся. Этих попыток будет бесконечно количество. Российская тема для американских законодателей безвредная, это возможность получить политический капитал, не навредив самим себе. Такого рода законопроекты позволяют вести политическую кампанию без особых для себя последствий", - считает эксперт.




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