В театре Душанбе поставят пьесу главы МВД о завербованном в ИГ таджике

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода написал пьесу о судьбе таджика, завербованного террористами, под названием "Сердце матери".
Уже в начале следующей недели в Академическом драматическом театре имени Абулкосима Лохути в Душанбе состоится премьера спектакля по мотивам пьесы министра, передает Sputnik Таджикистан.
Исоева играет в спектакле главную роль — мать обманутого террористами молодого человека Хуршеда.
После того как членам террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) удается завербовать таджика, он отправляется воевать в Сирию на стороне экстремистов. Его мать не желает с этим мириться и отправляется на поиски Хуршеда, но там женщина погибает от рук собственного сына.
В ней поется о том, что глава государства достоин титула шаха всех шахов, потому что именно он сделал Таджикистан процветающей страной и покончил с гражданской войной.