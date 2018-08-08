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Министр МВД Таджикистана Рахимзода Рамазон Хамро

В театре Душанбе поставят пьесу главы МВД о завербованном в ИГ таджике

Пресс-служба президента Таджикистана
В мире
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19 0 0

Трагическая история таджика, уехавшего воевать в Сирию, будет поставлена на сцене Драматического театра имени Абулкосима Лохути в Душанбе.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода написал пьесу о судьбе таджика, завербованного террористами, под названием "Сердце матери".

Уже в начале следующей недели в Академическом драматическом театре имени Абулкосима Лохути в Душанбе состоится премьера спектакля по мотивам пьесы министра, передает Sputnik Таджикистан.

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По словам таджикской актрисы Марям Исоевой, на днях уже прошел предварительный просмотр спектакля, на котором присутствовали сам автор пьесы Рамазон Рахимзода, председатель Госкомитета нацбезопасности Саймумин Ятимов, министр культуры Шамсиддин Орумбекзода и председатель Госкомитета по телевидению и радиовещанию Махмадсаид Пирзода.

Исоева играет в спектакле главную роль —  мать обманутого террористами молодого человека Хуршеда.

После того как членам террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) удается завербовать таджика, он отправляется воевать в Сирию на стороне экстремистов. Его мать не желает с этим мириться и отправляется на поиски Хуршеда, но там женщина погибает от рук собственного сына.

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Рамазон Рахимзода Хамро давно пишет стихии и пьесы под псевдонимом Нихони. Ранее он занял третье место на конкурсе "Стихи о независимости" и даже написал стихи к песне про заслуги президента Таджикистана Эмомали Рахмона перед страной и народом.

В ней поется о том, что глава государства достоин титула шаха всех шахов, потому что именно он сделал Таджикистан процветающей страной и покончил с гражданской войной.




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