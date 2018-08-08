В театре Душанбе поставят пьесу главы МВД о завербованном в ИГ таджике

Трагическая история таджика, уехавшего воевать в Сирию, будет поставлена на сцене Драматического театра имени Абулкосима Лохути в Душанбе.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода написал пьесу о судьбе таджика, завербованного террористами, под названием "Сердце матери".

Уже в начале следующей недели в Академическом драматическом театре имени Абулкосима Лохути в Душанбе состоится премьера спектакля по мотивам пьесы министра, передает Sputnik Таджикистан.

Pierre Torres / AFP ИГ психологически обработало молодежь Таджикистана для проведения теракта

По словам таджикской актрисы Марям Исоевой, на днях уже прошел предварительный просмотр спектакля, на котором присутствовали сам автор пьесы Рамазон Рахимзода, председатель Госкомитета нацбезопасности Саймумин Ятимов, министр культуры Шамсиддин Орумбекзода и председатель Госкомитета по телевидению и радиовещанию Махмадсаид Пирзода.

Исоева играет в спектакле главную роль — мать обманутого террористами молодого человека Хуршеда.

После того как членам террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) удается завербовать таджика, он отправляется воевать в Сирию на стороне экстремистов. Его мать не желает с этим мириться и отправляется на поиски Хуршеда, но там женщина погибает от рук собственного сына.

© Sputnik / Александр Вильф Китай готов подставить плечо Сирии и наступить на ногу Пентагону

Рамазон Рахимзода Хамро давно пишет стихии и пьесы под псевдонимом Нихони. Ранее он занял третье место на конкурсе "Стихи о независимости" и даже написал стихи к песне про заслуги президента Таджикистана Эмомали Рахмона перед страной и народом.

В ней поется о том, что глава государства достоин титула шаха всех шахов, потому что именно он сделал Таджикистан процветающей страной и покончил с гражданской войной.