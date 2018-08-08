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Конкурс Мастера артиллерийского огня-2018 в Южном военном округе

Узбекистан занял второе место на конкурсе артиллеристов на АрМИ-2018

© Sputnik / Виталий Тимкив
В мире
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Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (31)
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Третье место заняли военнослужащие из России и Азербайджана, впервые решением судейской коллегии вместо четырех участников в финале выступили шесть команд.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Узбекистанские артиллеристы заняли второе место в конкурсе "Мастера артиллерийского огня-2018" Армейских международных игр, их обогнали военнослужащие Казахстана.

Команда Узбекистана впервые выступил в состязаниях, военнослужащие затратили на прохождение трассы 36 минут 33 секунды, разделив второе место с Беларусией, а третье - минометные расчеты России и Азербайджана с результатом 38 минут 21 секунда передает пресс-центр Армейских игр. Финальный этап конкурса завершился 8 августа на полигоне Гвардейский в предгорьях хребта Заилийский Алатау на юге Казахстана.

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© Пресс-служба Минобороны Узбекистана
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Отмечается, что впервые решением судейской коллегии вместо четырех участников в финале выступили шесть команд. В конкурсе также участвовали артиллеристы Кыргызстана.

В ходе финальной эстафеты минометным расчетам нужно было преодолеть на тягаче МТ-ЛБ 12-километровый маршрут с препятствиями (без учета штрафных кругов), а также в поразить мишени из 120-миллиметровых минометов, ручных противотанковых гранатометов, пулеметов ПКТ и автоматов АК-74.

Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (31)



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