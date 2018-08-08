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Международный аэропорт Душанбе

Раненные в Таджикистане туристы-иностранцы вернулись на родину

© Sputnik / Амир Исаев
В мире
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Тела четырех иностранных туристов, погибших в результате нападения 29 июля в Дангаринском районе, также отправлены из Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Иностранные туристы, раненные в результате нападения на юге Таджикистана, вернулись на родину, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на Центр общественных связей Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"Голландец Ким Айрис и гражданка Швейцарии Дименд Мари Клер, получившие в результате нападения ножевые ранения, покинули Таджикистан и вернулись домой после окончания стационарного лечения в одной из клиник Душанбе", — говорится в сообщении.

Тела четырех иностранных туристов, погибших в результате нападения 29 июля в Дангаринском районе отправлены из Таджикистана в Стамбул самолетами авиакомпании Turkish airlines, откуда их далее направили на родину.

Автомат в руке боевика
Pierre Torres / AFP
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Напомним, 29 июля на юге Таджикистана злоумышленники совершили наезд на велотуристов, а после бросились добивать выживших после ДТП ножами. В результате нападения погибли четыре иностранных велотуриста (граждане США, Нидерландов и Швейцарии). Еще трое туристов получили ранения, им была оказана медицинская помощь. Нападение признали терактом.

Сотрудники МВД Таджикистана задержали троих подозреваемых, еще пятеро оказали вооруженное сопротивление при задержании и были ликвидированы. Ответственность за теракт взяли на себя боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде стран).

Правоохранительные органы страны подозревают, что атака на туристов была спланирована запрещенной в стране Партией исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). По мнению следователей, теракт был совершен под прикрытием флага ИГ, но идея нападения принадлежит членам ПИВТ.




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    Мэрская доля

    У правоохранителей "возникали вопросы" к последним пяти мэрам Бишкека. Sputnik Кыргызстан вспомнил уголовные дела, фигурантами которых стали руководители столицы.

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