Раненные в Таджикистане туристы-иностранцы вернулись на родину

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Иностранные туристы, раненные в результате нападения на юге Таджикистана, вернулись на родину, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на Центр общественных связей Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.
"Голландец Ким Айрис и гражданка Швейцарии Дименд Мари Клер, получившие в результате нападения ножевые ранения, покинули Таджикистан и вернулись домой после окончания стационарного лечения в одной из клиник Душанбе", — говорится в сообщении.
Тела четырех иностранных туристов, погибших в результате нападения 29 июля в Дангаринском районе отправлены из Таджикистана в Стамбул самолетами авиакомпании Turkish airlines, откуда их далее направили на родину.
Сотрудники МВД Таджикистана задержали троих подозреваемых, еще пятеро оказали вооруженное сопротивление при задержании и были ликвидированы. Ответственность за теракт взяли на себя боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде стран).
Правоохранительные органы страны подозревают, что атака на туристов была спланирована запрещенной в стране Партией исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). По мнению следователей, теракт был совершен под прикрытием флага ИГ, но идея нападения принадлежит членам ПИВТ.