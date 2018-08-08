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Летите, голуби: дроны научились отгонять птиц от аэропортов, не пугая их

© Sputnik / Вячеслав Бобков
В мире
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В основу системы лег алгоритм, обученный моделям поведения пернатых, который позволяет отгонять птиц в нужную сторону за границей взлетного поля, не пугая их.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Инженеры из Великобритании, США и Южной Кореи создали нейросеть, которая координирует действия дронов и позволяет им эффективно отгонять птиц от аэропортов.

Дрон в виде птицы
© AFP 2018 / GEORGES GOBET
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Обычно беспилотным аппаратам запрещено летать вблизи аэропортов, а дроны под управлением операторы не могут обеспечить достаточный уровень безопасности на таких объектах. Слишком агрессивные действия человека могут напугать птиц, что ставит под угрозы несколько десятков жизней находящихся в самолете пассажиров, пишет EnGadget.

Исследователям под руководством Давида Хён Сул Шима удалось найти способ использовать дроны для отпугивания птиц. В основу системы лег алгоритм, обученный моделям поведения пернатых: ученые установили критическое расстояние от чужака, при передвижении на которое птицы взаимодействуют между собой как стая, и другие особенности поведения птиц.

В результате дроны научились выбирать наиболее удачную траекторию, которая позволит отгонять птиц в нужную сторону за границей взлетного поля, не пугая их. Система предполагает парную работу дронов — один беспилотник летит за птицами, а другой с большой высоты координирует его действия и следит за тем, как птицы меняют траекторию.

Виктор Прядка
фото из личного архива Виктора Прядки
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Ранее профессор Джон Суаддл из Эксетерского университета в ходе исследования, опубликованного в журнале Ecological Applications, обнаружил, что акустический шум вокруг аэродромов может отпугивать птиц и предотвращать столкновения с самолетами, которые чреваты крушениями и миллиардным ущербом.




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