Летите, голуби: дроны научились отгонять птиц от аэропортов, не пугая их

В основу системы лег алгоритм, обученный моделям поведения пернатых, который позволяет отгонять птиц в нужную сторону за границей взлетного поля, не пугая их.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Инженеры из Великобритании, США и Южной Кореи создали нейросеть, которая координирует действия дронов и позволяет им эффективно отгонять птиц от аэропортов.

© AFP 2018 / GEORGES GOBET Одинокий голубь на карнизе за окном: ученые изобрели дрон, похожий на птицу

Обычно беспилотным аппаратам запрещено летать вблизи аэропортов, а дроны под управлением операторы не могут обеспечить достаточный уровень безопасности на таких объектах. Слишком агрессивные действия человека могут напугать птиц, что ставит под угрозы несколько десятков жизней находящихся в самолете пассажиров, пишет EnGadget.

Исследователям под руководством Давида Хён Сул Шима удалось найти способ использовать дроны для отпугивания птиц. В основу системы лег алгоритм, обученный моделям поведения пернатых: ученые установили критическое расстояние от чужака, при передвижении на которое птицы взаимодействуют между собой как стая, и другие особенности поведения птиц.

В результате дроны научились выбирать наиболее удачную траекторию, которая позволит отгонять птиц в нужную сторону за границей взлетного поля, не пугая их. Система предполагает парную работу дронов — один беспилотник летит за птицами, а другой с большой высоты координирует его действия и следит за тем, как птицы меняют траекторию.

фото из личного архива Виктора Прядки Прядка: пилотов обучают действиям при попадании птиц в двигатель самолета

Ранее профессор Джон Суаддл из Эксетерского университета в ходе исследования, опубликованного в журнале Ecological Applications, обнаружил, что акустический шум вокруг аэродромов может отпугивать птиц и предотвращать столкновения с самолетами, которые чреваты крушениями и миллиардным ущербом.