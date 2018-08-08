Обычно беспилотным аппаратам запрещено летать вблизи аэропортов, а дроны под управлением операторы не могут обеспечить достаточный уровень безопасности на таких объектах. Слишком агрессивные действия человека могут напугать птиц, что ставит под угрозы несколько десятков жизней находящихся в самолете пассажиров, пишет EnGadget.
Исследователям под руководством Давида Хён Сул Шима удалось найти способ использовать дроны для отпугивания птиц. В основу системы лег алгоритм, обученный моделям поведения пернатых: ученые установили критическое расстояние от чужака, при передвижении на которое птицы взаимодействуют между собой как стая, и другие особенности поведения птиц.
В результате дроны научились выбирать наиболее удачную траекторию, которая позволит отгонять птиц в нужную сторону за границей взлетного поля, не пугая их. Система предполагает парную работу дронов — один беспилотник летит за птицами, а другой с большой высоты координирует его действия и следит за тем, как птицы меняют траекторию.
Ранее профессор Джон Суаддл из Эксетерского университета в ходе исследования, опубликованного в журнале Ecological Applications, обнаружил, что акустический шум вокруг аэродромов может отпугивать птиц и предотвращать столкновения с самолетами, которые чреваты крушениями и миллиардным ущербом.
Кандидат планирует заключить контракты с фермами и предприятиями, которые производят продовольствие в Центральной Азии и в Армении, чтобы гарантированно закупать продукты питания для москвичей уже на следующий год.