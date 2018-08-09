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Оглашение приговора членам банды GTA

Завершено следствие по делу о побеге участников "банды GTA"

© Sputnik / Григорий Сысоев
В мире
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Члены преступной группировки обвиняются в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищении оружия, побеге из-под стражи.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Завершены следственные действия по уголовному делу о побеге пятерых участников "банды GTA" из-под стражи в Мособлсуде в 2017 году, сообщает СК России.

"В качестве обвиняемого привлечен участник банды GTA Хазратхон Додохонов. Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 313, частью 4 статьи 226, частью 2 статьи 35 и статьей 317 УК РФ (хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, побег из-под стражи, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)", - говорится в сообщении Следственного комитета.

По данным следствия, пятеро участников банды, видя, что для их охраны при доставлении в суд зачастую задействуют всего двух конвоиров, договорились о совершении побега из здания суда.

Подсудимые заранее спланировали и скоординировали свои действия. В день судебного заседания, находясь в лифте с двумя конвоирами, напали на них, повалили на пол и начали душить. После того как потерпевшие потеряли сознание, участники банды завладели служебным оружием, а вырвавшись из лифта, напали на сотрудников Росгвардии, которые находились в зале суда.

В ходе начавшейся перестрелки один из сотрудников правоохранительных органов получил ранение, трое нападавших были ликвидированы, двое ранены, один из них скончался в больнице.

Сотрудник полиции у здания Московского областного суда
© Sputnik / Илья Питалев
Раненый член "банды GTA" явится в суд, несмотря на "беседы" с джинном
Напомним, "банда GTA" - преступная группировка, которая с 2012 по 2014 год нападала на водителей на трассах Подмосковья, название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

В частности, по данным ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество. Награбленное они относили своим семьям.

Теги:
суд, банда GTA



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    Мэрская доля

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