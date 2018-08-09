Дело БелТА взбудоражило медиасообщество Беларуси

В Минске сотрудники правоохранительных органов проводят обыски и задержания сотрудников ряда белорусских СМИ. Заведено уголовное дело по фактам незаконного доступа к информации агентства БелТА.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Следственные действия в связи с незаконным использованием закрытой информации государственного агентства БелТА начались утром во вторник: были задержаны несколько сотрудников портала TUT.BY и агентства БелаПАН, сообщает Sputnik Беларусь.

В изолятор временного содержания были помещены главред TUT.BY Марина Золотова, редакторы портала Галина Уласик и Анна Калтыгина, журналистка Анна Ермачонок и международный обозреватель агентства БелаПАН Татьяна Коровенкова.

Допросы и обыски в редакциях продолжились и на следующий день. Так, в среду были задержаны редактор сайта газеты "Белорусы и рынок" Алексей Жуков, а также главный редактор портала realt.by Владислав Кулецкий и три журналиста издания — Игорь Хмара, Мария Сорока, Елена Масловская. Сообщается, что обыски прошли и дома у журналистов Павла и Ольги Быковских. Также на допрос в СК был вызван основатель TUT.BY Юрий Зиссер.

Позже журналистка газеты "Культура" Дарья Амелькович сообщила о том, что с обысками пришли и к ним в редакцию.

Основатель портала TUT.BY Юрий Зиссер заявил, что постарается оказать моральную и юридическую поддержку задержанным. Он рассказал, что обыск проходил в вежливой форме. Из офиса изъяли с десяток системных блоков, причем не только тех журналистов, которых вызвали на допрос.

"Могу предполагать, что копируют всю внутреннюю информацию компании, включая корпопочту, корпопортал, бухгалтерию, и если это так, то наверняка не только ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА", но заодно и всех имеющих ко мне отношение компаний. Так что если мне кто из вас писал письма по работе, нашу переписку прочтут.

Клиентскую информацию (почту, хостинг и т.д.), не трогают, портал и хостинг работают нормально, новости и реклама публикуются вовремя. Люди работают из дома", - пишет на своей странице в Facebook Зиссер.

Отметим, задержания в СМИ проходят по уголовному делу о несанкционированном доступе к информации информагентства БелТА. Уголовный кодекс предполагает за преступления, совершенные по ч. 2 ст. 349, наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до двух лет с запретом занимать определенные должности и посты, а также штраф.

Гендиректор БелТА Ирина Акулович заявила, что у агентства существует платная подписка, однако не все СМИ ею пользуются. Отдельные из них используют обходные пути. Она отметила, что не называет имен тех, кто подключается под чужим паролем.