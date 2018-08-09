Капитан узбекистанской команды рассказал секрет победы в конкурсе на АрМИ

Капитан команды отметил, что военнослужащие были готовы к работе в условиях высокой температуры в казахстанской степи, так как в Узбекистане более жаркий климат.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Капитан узбекистанской команды полковник Алексей Евсеев раскрыл секрет успешного выступления на конкурсе Армейских международных игр "Мастера артиллерийского огня" в Казахстане.

Узбекистанские минометные расчеты, впервые принимавшие участие в состязаниях, разделили второе место с командой Беларуси.

"Для участия в состязаниях были отобраны лучшие специалисты, сначала в частях, затем в округах, потом в ходе соревнований в масштабе вооруженных сил республики", - передает сообщение Евсеева пресс-центр Международных армейских игр.

Минобороны Узбекистана Узбекистан занял второе место на конкурсе артиллеристов на АрМИ-2018

Он также отметил, что команда была готова к работе в условиях высокой температуры в казахстанской степи, так как в Узбекистане более жаркий климат.

"Минометные расчеты готовились на базе учебок, так как многоцелевые гусеничные тягачи не состоят на вооружении армии Узбекистана, они есть только в вузах и учебных воинских частях", - уточнил он.

Церемония закрытия IV Армейских международных игр состоялась сегодня, 9 августа, на полигоне Гвардейский в Казахстане.

Минобороны Узбекистана Узбекистан занял второе место на конкурсе артиллеристов на АрМИ-2018

В этом году Казахстан провел три конкурса АрМИ-2018: состязания минометных расчетов "Мастера артиллерийского огня", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов "Соколиная охота" и военных связистов "Уверенный прием". Участниками стали команды из 12 стран: Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, России, Сирии, Таджикистана и Узбекистана. Во всех конкурсах победу одержали хозяева состязаний.