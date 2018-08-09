Капитан узбекистанской команды рассказал секрет победы в конкурсе на АрМИ

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Капитан узбекистанской команды полковник Алексей Евсеев раскрыл секрет успешного выступления на конкурсе Армейских международных игр "Мастера артиллерийского огня" в Казахстане.
Узбекистанские минометные расчеты, впервые принимавшие участие в состязаниях, разделили второе место с командой Беларуси.
"Для участия в состязаниях были отобраны лучшие специалисты, сначала в частях, затем в округах, потом в ходе соревнований в масштабе вооруженных сил республики", - передает сообщение Евсеева пресс-центр Международных армейских игр.
"Минометные расчеты готовились на базе учебок, так как многоцелевые гусеничные тягачи не состоят на вооружении армии Узбекистана, они есть только в вузах и учебных воинских частях", - уточнил он.
Церемония закрытия IV Армейских международных игр состоялась сегодня, 9 августа, на полигоне Гвардейский в Казахстане.