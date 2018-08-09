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Военнослужащие ВС Узбекистана во время конкурса Мастера артиллерийского огня на АрМи - 2018

Капитан узбекистанской команды рассказал секрет победы в конкурсе на АрМИ

Министерство обороны РФ
В мире
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Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (30)
11630

Капитан команды отметил, что военнослужащие были готовы к работе в условиях высокой температуры в казахстанской степи, так как в Узбекистане более жаркий климат.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Капитан узбекистанской команды полковник Алексей Евсеев раскрыл секрет успешного выступления на конкурсе Армейских международных игр "Мастера артиллерийского огня" в Казахстане.

Узбекистанские минометные расчеты, впервые принимавшие участие в состязаниях, разделили второе место с командой Беларуси.

"Для участия в состязаниях были отобраны лучшие специалисты, сначала в частях, затем в округах, потом в ходе соревнований в масштабе вооруженных сил республики", - передает сообщение Евсеева пресс-центр Международных армейских игр.

Военнослужащие ВС Узбекистана во время конкурса Мастера артиллерийского огня на АрМИ - 2018
Минобороны Узбекистана
Узбекистан занял второе место на конкурсе артиллеристов на АрМИ-2018
Он также отметил, что команда была готова к работе в условиях высокой температуры в казахстанской степи, так как в Узбекистане более жаркий климат.

"Минометные расчеты готовились на базе учебок, так как многоцелевые гусеничные тягачи не состоят на вооружении армии Узбекистана, они есть только в вузах и учебных воинских частях", - уточнил он.

Церемония закрытия IV Армейских международных игр состоялась сегодня, 9 августа, на полигоне Гвардейский в Казахстане.

Военнослужащие ВС Узбекистана во время конкурса Мастера артиллерийского огня на АрМИ - 2018
Минобороны Узбекистана
Узбекистан занял второе место на конкурсе артиллеристов на АрМИ-2018
В этом году Казахстан провел три конкурса АрМИ-2018: состязания минометных расчетов "Мастера артиллерийского огня", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов "Соколиная охота" и военных связистов "Уверенный прием". Участниками стали команды из 12 стран: Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, России, Сирии, Таджикистана и Узбекистана. Во всех конкурсах победу одержали хозяева состязаний.

Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (30)



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