Родители Меланьи Трамп получили американское гражданство

Законные иммигранты имеют право подавать петицию на въезд в страну своих родственников, включая супругов, детей, братьев и сестер, а также родителей.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Родители первой леди США Меланьи Трамп, уроженцы Словении Виктор и Амалия Кнавс, получили американское гражданство, сообщает корреспондент телеканала NBC Келли О'Доннелл в своем Twitter.

Адвокат Кнавсов Майкл Уилдс в феврале сообщил, что родители супруги действующего президента получили статус постоянных жителей США (гринкарту). Данное известие спровоцировало критику в адрес президента Трампа.

The “first in-laws,” Melania Trump’s parents are now naturalized US citizens. They took the oath today in New York. Their lawyer said the Knavs had no special treatment for completing the required steps. WH declined comment. — Kelly O'Donnell (@KellyO) 9 августа 2018 г.

​Сейчас законные иммигранты имеют право подавать петицию на въезд в страну своих родственников, включая супругов, детей, братьев и сестер, а также родителей. Именно этой нормой действующего законодательства воспользовались родители Меланьи Трамп.

"Ближайшие родственники со стороны жены (президента США - ред.), родители Меланьи Трамп, теперь граждане США. Сегодня они произнесли клятву в Нью-Йорке", - пишет О'Доннелл.

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По ее словам, Белый Дом отказался от каких-либо комментариев.

Меланья Трамп - лишь вторая после Луизы Адамс жена президента США, родившаяся за рубежом. Кроме того, Меланья Трамп - первая супруга президента США, чьим родным языком не является английский, и первая супруга главы государства, которая стала натурализованной гражданкой США (по факту брака с гражданином США).