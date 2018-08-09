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Супруга избранного президента США Дональда Трампа Меланья

Родители Меланьи Трамп получили американское гражданство

© РИА Новости
В мире
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Законные иммигранты имеют право подавать петицию на въезд в страну своих родственников, включая супругов, детей, братьев и сестер, а также родителей.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Родители первой леди США Меланьи Трамп, уроженцы Словении Виктор и Амалия Кнавс, получили американское гражданство, сообщает корреспондент телеканала NBC Келли О'Доннелл в своем Twitter.

Адвокат Кнавсов Майкл Уилдс в феврале сообщил, что родители супруги действующего президента получили статус постоянных жителей США (гринкарту). Данное известие спровоцировало критику в адрес президента Трампа.

​Сейчас законные иммигранты имеют право подавать петицию на въезд в страну своих родственников, включая супругов, детей, братьев и сестер, а также родителей. Именно этой нормой действующего законодательства воспользовались родители Меланьи Трамп.

"Ближайшие родственники со стороны жены (президента США - ред.), родители Меланьи Трамп, теперь граждане США. Сегодня они произнесли клятву в Нью-Йорке", - пишет О'Доннелл.

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По ее словам, Белый Дом отказался от каких-либо комментариев.

Меланья Трамп - лишь вторая после Луизы Адамс жена президента США, родившаяся за рубежом. Кроме того, Меланья Трамп - первая супруга президента США, чьим родным языком не является английский, и первая супруга главы государства, которая стала натурализованной гражданкой США (по факту брака с гражданином США).




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