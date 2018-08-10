Театральный режиссер Дмитрий Брусникин ушел из жизни в возрасте 60 лет

Брусникин скончался на следующий день после того, как стал художественным руководителем театра "Практика", до этого он являлся его директором.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Театральный режиссер и актер Дмитрий Брусникин скончался на 61-м году жизни.

"Умер Дмитрий Брусникин. Наш лидер, наш художественный руководитель. Мы не знаем, как об этом писать, как об этом говорить, впереди было очень много планов", - сообщается на сайте театра "Практика".

Дмитрий Брусникин являлся директором театра "Практика" с мая этого года до 8 августа, когда он перешел на должность худрука.

Заслуженный артист РФ Дмитрий Брусникин - советский и российский актер и режиссер театра и кино, сценарист, театральный педагог, художественный руководитель экспериментального театрального центра новой драмы "Практика" в Москве. Выпускной курс Школы-студии МХАТ, еще во время учебы получивший известность как "Мастерская Дмитрия Брусникина", в полном составе вошел в труппу театра "Практика".