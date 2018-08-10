12:47 10 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.96
  • EUR9002.65
  • USD7783.05
Поиск
Дмитрий Брусникин

Театральный режиссер Дмитрий Брусникин ушел из жизни в возрасте 60 лет

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В мире
Получить короткую ссылку
206 0 0

Брусникин скончался на следующий день после того, как стал художественным руководителем театра "Практика", до этого он являлся его директором.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Театральный режиссер и актер Дмитрий Брусникин скончался на 61-м году жизни.

"Умер Дмитрий Брусникин. Наш лидер, наш художественный руководитель. Мы не знаем, как об этом писать, как об этом говорить, впереди было очень много планов", - сообщается на сайте театра "Практика".

Дмитрий Брусникин являлся директором театра "Практика" с мая этого года до 8 августа, когда он перешел на должность худрука.

Заслуженный артист РФ Дмитрий Брусникин - советский и российский актер и режиссер театра и кино, сценарист, театральный педагог, художественный руководитель экспериментального театрального центра новой драмы "Практика" в Москве. Выпускной курс Школы-студии МХАТ, еще во время учебы получивший известность как "Мастерская Дмитрия Брусникина", в полном составе вошел в труппу театра "Практика".




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Круглый стол на тему Какие проблемы волнуют азербайджанскую молодежь
    Вопрос взаимопонимания

    Проблемы сотрудничества между молодежью России и Азербайджана заключаются в недостатке взаимопонимания и диалога, считает эксперт.

  • Сом, архивное фото
    Президентский размер

    Белорус вытянул из Двины сома весом в 48,6 килограмма – всего на несколько килограммов меньше, чем рыба, которую поймал Александр Лукашенко.

  • Американская белая бабочка
    Незваная гостья

    Начальник Государственной службы защиты растений Минсельхоза Абхазии рассказал о том, как бороться с американской бабочкой и насколько она угрожает растениям.

  • Заседание правительства Армении (1 июня 2018). Еревaн
    Пустили, но ненадолго

    Став премьером Армении, Никол Пашинян открыл зал заседаний для журналистов, но теперь кабмин возвращается к прежнему режиму безопасности.

  • Русский язык в Латвии
    Риторический вопрос

    Пользователи соцсетей решили найти ответ на вопрос, почему русские жители Латвии подвергаются критике чаще, чем иностранцы, которые скупили всю страну.

  • Рекламная кампания Вильнюс — точка G Европы
    Не то, что вы подумали

    На рекламных щитах в Лондоне и Берлине появилась реклама "Вильнюс — точка G Европы", призывающая совершить путешествие в литовскую столицу.

  • Налоговый кодекс
    Налоговая революция

    Президент Молдовы Игорь Додон утвердил пакет законов о бюджетно-налоговой политике и амнистии капиталов — налоговую реформу.

  • Министерство иностранных дел России
    Надо разговаривать

    Замминистра иностранных дел России Александр Грушко на встрече с новым послом Эстонии в Москве напомнил о важности двустороннего диалога.

  • Сезонное отключение воды
    Кругом вода

    Дожди нарушили снабжение водой столицы Южной Осетии - в ближайшие дни в Цхинвале ожидаются перебои с ее подачей.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Памятник второму президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову Аркадаг в Ашхабаде
По следам "Шелкового пути": авторалли "Амуль-Хазар" - жемчужина Туркменистана
Всемирные игры кочевников в Кыргызстане
Узбекистанцы поборются за награды Всемирных игр кочеников
Финансовые итоги полугодия в Узбекистане
Давайте посчитаем: финансовые итоги полугодия

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054