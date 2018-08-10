12:47 10 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.96
  • EUR9002.65
  • USD7783.05
Поиск
Всеармейский конкурс Отличники войсковой разведки в Новосибирской области

Конкурс АрМИ "Отличники войсковой разведки" пройдет в индийском Джайсалмере

© Sputnik / Александр Кряжев
В мире
Получить короткую ссылку
33 0 0

На церемонии награждения победителей и призеров конкурса от российской стороны представителю Вооруженных сил Индии был вручен флаг международных соревнований и кубок с символикой армейских игр.

ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Международный конкурс "Отличники войсковой разведки", который в этом году состоялся в рамках Армейских международных игр - 2018 в Новосибирской области, в 2019 году пройдет в индийском городе Джайсалмер, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"На торжественной церемонии закрытия международного конкурса "Отличники войсковой разведки - 2018", которая состоялась в Новосибирске, бригадный генерал от Вооруженных сил Индии Раманкутти Прем Радж заявил, что армейские игры разведчиков в следующем году пройдут в городе Джайсалмер", - говорится в сообщении Международных армейских игр.

От российской стороны представителю Вооруженных сил Индии был вручен флаг международных соревнований и кубок с символикой армейских игр.

Узбекские военнослужащие во время конкурса Тропа разведчика
Sputnik / Антон Курилкин
Узбекские разведчики вошли в тройку лучших на АрМИ-2018
"Настоящий разведчик должен быть гибким, должен уметь приспосабливаться к любым климатическим условиям. Разведчикам предстоит быть готовыми выполнять задачи в пустынной местности", - привели в пресс-службе слова индийского генерала. Новшеством конкурса в Индии станет то, что этапы будут проходить как днем, так и ночью.

Международные соревнования разведчиков в течение четырех лет проходили на полигоне Кольцово в Новосибирской области. Неизменно победителями конкурса, как и в этом году, становились военнослужащие из России. В конкурсе "Отличники войсковой разведки - 2018" приняли участие команды из России, Китая, Узбекистана, Армении, Судана, Казахстана, Зимбабве и Беларуси.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Круглый стол на тему Какие проблемы волнуют азербайджанскую молодежь
    Вопрос взаимопонимания

    Проблемы сотрудничества между молодежью России и Азербайджана заключаются в недостатке взаимопонимания и диалога, считает эксперт.

  • Сом, архивное фото
    Президентский размер

    Белорус вытянул из Двины сома весом в 48,6 килограмма – всего на несколько килограммов меньше, чем рыба, которую поймал Александр Лукашенко.

  • Американская белая бабочка
    Незваная гостья

    Начальник Государственной службы защиты растений Минсельхоза Абхазии рассказал о том, как бороться с американской бабочкой и насколько она угрожает растениям.

  • Заседание правительства Армении (1 июня 2018). Еревaн
    Пустили, но ненадолго

    Став премьером Армении, Никол Пашинян открыл зал заседаний для журналистов, но теперь кабмин возвращается к прежнему режиму безопасности.

  • Русский язык в Латвии
    Риторический вопрос

    Пользователи соцсетей решили найти ответ на вопрос, почему русские жители Латвии подвергаются критике чаще, чем иностранцы, которые скупили всю страну.

  • Рекламная кампания Вильнюс — точка G Европы
    Не то, что вы подумали

    На рекламных щитах в Лондоне и Берлине появилась реклама "Вильнюс — точка G Европы", призывающая совершить путешествие в литовскую столицу.

  • Налоговый кодекс
    Налоговая революция

    Президент Молдовы Игорь Додон утвердил пакет законов о бюджетно-налоговой политике и амнистии капиталов — налоговую реформу.

  • Министерство иностранных дел России
    Надо разговаривать

    Замминистра иностранных дел России Александр Грушко на встрече с новым послом Эстонии в Москве напомнил о важности двустороннего диалога.

  • Сезонное отключение воды
    Кругом вода

    Дожди нарушили снабжение водой столицы Южной Осетии - в ближайшие дни в Цхинвале ожидаются перебои с ее подачей.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Памятник второму президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову Аркадаг в Ашхабаде
По следам "Шелкового пути": авторалли "Амуль-Хазар" - жемчужина Туркменистана
Всемирные игры кочевников в Кыргызстане
Узбекистанцы поборются за награды Всемирных игр кочеников
Давайте посчитаем: финансовые итоги полугодия

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054