Сотни падающих звезд можно будет наблюдать ночью 11 и 12 августа

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Одно из самых ярких астрономических явлений — метеорный поток Персеиды, который в народе называют звездопадом, можно будет наблюдать ночью в предстоящие выходные, сообщил РИА Новости начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин.

Персеиды - самый известный метеорный поток, который ежегодно наблюдается в августе, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, оставленных хвостом кометы Свифта-Туттля.

"Лучше всего так называемый звездопад - метеорный поток Персеиды - наблюдать в ночь с 11 на 12 августа и с 12 на 13 августа. На это время приходится максимум Персеид. Наблюдать за падающими звездами можно будет и в другие ночи, но именно в этот промежуток времени будет максимальная концентрация метеоров – до сотни в час. Благодаря тому, что 11 августа будет новолуние, на небе не будет видно Луны, а значит, ее свет не помешает смотреть на звезды", - рассказал Лапин.

Он добавил, что предстоящие выходные – одни из самых благоприятных для наблюдения за метеорами в году, поскольку еще достаточно тепло, а ночи будут темными, то есть создаются условия, максимально комфортные для любителей звездной романтики.

"Для того чтобы наблюдать это редкое по красоте астрономическое явление, необходимо выбраться за город или найти укромное место в городе, где будет достаточно темно. Надо, чтобы сторона горизонта – лучше восточная или южная – была открыта. Нужно расположиться поудобнее горизонтально – обычно для этого на земле расстилается туристический коврик - и можно хоть до рассвета лежать, наблюдая за небом и любуясь тем, как мелкие пылинки, влетающие в атмосферу земли, сгорают в ее верхних слоях", - рассказал ученый.

Единственным фактором, который может помешать наслаждаться звездопадом, может стать облачность. Но, судя по прогнозам синоптиков, погода будет малооблачной.