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Метеорный поток Персеиды

Сотни падающих звезд можно будет наблюдать ночью 11 и 12 августа

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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Звездопад ежегодно наблюдается в августе, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, оставленных хвостом кометы Свифта-Туттля.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Одно из самых ярких астрономических явлений — метеорный поток Персеиды, который в народе называют звездопадом, можно будет наблюдать ночью в предстоящие выходные, сообщил РИА Новости начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин.

Звездное небо
CC BY 2.0 / Olli Henze / Milkyway / Harz
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Персеиды - самый известный метеорный поток, который ежегодно наблюдается в августе, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, оставленных хвостом кометы Свифта-Туттля.

"Лучше всего так называемый звездопад - метеорный поток Персеиды - наблюдать в ночь с 11 на 12 августа и с 12 на 13 августа. На это время приходится максимум Персеид. Наблюдать за падающими звездами можно будет и в другие ночи, но именно в этот промежуток времени будет максимальная концентрация метеоров – до сотни в час. Благодаря тому, что 11 августа будет новолуние, на небе не будет видно Луны, а значит, ее свет не помешает смотреть на звезды", - рассказал Лапин.

Он добавил, что предстоящие выходные – одни из самых благоприятных для наблюдения за метеорами в году, поскольку еще достаточно тепло, а ночи будут темными, то есть создаются условия, максимально комфортные для любителей звездной романтики.

Астероид. Архивное фото
© Flickr/ Hubble ESA
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"Для того чтобы наблюдать это редкое по красоте астрономическое явление, необходимо выбраться за город или найти укромное место в городе, где будет достаточно темно. Надо, чтобы сторона горизонта – лучше восточная или южная – была открыта. Нужно расположиться поудобнее горизонтально – обычно для этого на земле расстилается туристический коврик - и можно хоть до рассвета лежать, наблюдая за небом и любуясь тем, как мелкие пылинки, влетающие в атмосферу земли, сгорают в ее верхних слоях", - рассказал ученый.

Единственным фактором, который может помешать наслаждаться звездопадом, может стать облачность. Но, судя по прогнозам синоптиков, погода будет малооблачной.

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Теги:
метеориты, звездопад, Космос, звезда



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