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Силуэт самолета А320 на фоне луны

В США разбился пассажирский самолет, угнанный сотрудником авиакомпании

© Foto: Sebastien Lebrigand
В мире
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Лайнер угнал сотрудник наземных служб, который не обладал необходимыми знаниями о том, как совершить посадку и действовал в одиночку.

ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. Сотрудник авиакомпании произвел несанкционированный вылет самолета из аэропорта Сиэтла Такома. Об этом сообщило руководство воздушной гавани.

На борту самолета не было пассажиров. Лайнер разбился на юге залива Пьюджет, к месту инцидента направились спасатели.

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© Sputnik / Илья Питалев
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Как уточняет телеканал NBC со ссылкой на окружную полицию, Угон самолета из международного аэропорта Сиэтла совершил мужчина с суицидальными намерениями.

По данным телеканала, правоохранители считают, что инцидент не связан с терроризмом.

Телеканал ABC со ссылкой на источник заявил, что самолет угнал сотрудник наземных служб, который не обладал необходимыми знаниями о том, как совершить посадку и действовал в одиночку.

Во время полета самолет сопровождали истребители F-15. По словам собеседника телеканала, диспетчеры вступили в контакт угонщиком и смогли увести самолет дальше от города.

Теги:
крушение самолета, Самолет, аэропорт



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