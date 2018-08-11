В США разбился пассажирский самолет, угнанный сотрудником авиакомпании

Лайнер угнал сотрудник наземных служб, который не обладал необходимыми знаниями о том, как совершить посадку и действовал в одиночку.

ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. Сотрудник авиакомпании произвел несанкционированный вылет самолета из аэропорта Сиэтла Такома. Об этом сообщило руководство воздушной гавани.

На борту самолета не было пассажиров. Лайнер разбился на юге залива Пьюджет, к месту инцидента направились спасатели.

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Как уточняет телеканал NBC со ссылкой на окружную полицию, Угон самолета из международного аэропорта Сиэтла совершил мужчина с суицидальными намерениями.

По данным телеканала, правоохранители считают, что инцидент не связан с терроризмом.

Телеканал ABC со ссылкой на источник заявил, что самолет угнал сотрудник наземных служб, который не обладал необходимыми знаниями о том, как совершить посадку и действовал в одиночку.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU — bmbdgty (@drbmbdgty) 11 августа 2018 г.

Во время полета самолет сопровождали истребители F-15. По словам собеседника телеканала, диспетчеры вступили в контакт угонщиком и смогли увести самолет дальше от города.