Ради отдыха готовы на все: в период отпусков японцы стоят в пробках на 50 км

Также в стране на 100 процентов загружены пассажирские поезда.

ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. По всей Японии в первый день летних отпусков пробки растянулись на много километров. Об этом сообщает РИА Новости.

Период летних отпуск в стране уже несколько лет подряд начинается с государственного праздника – Дня гор - 11 августа и продолжается около недели, когда в Японии повсеместно отмечают день поминовения усопших о-бон.

Как сообщает информационный центр дорожного движения, 50-километровая пробка отмечается в префектуре Окаяма, длина автомобильного затора в префектуре Хиросима составила почти 35 километров, в префектуре Канагава по соседству с Токио – почти 30 километров.

Загруженность поездов, по данным железнодорожных компаний JR (Japan Railways), составила более 100%, это означает, что заняты все сидячие места заняты, а те пассажиры, которым не досталось места, проделают многочасовой путь стоя.

Как ожидается, пик пробок в обратную сторону, когда люди начнут возвращаться домой перед началом рабочей недели, придется на 19 августа.