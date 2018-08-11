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Пожар

Число жертв пожара в Греции увеличилось до 94 человек

© AFP 2018 / PHILIPPE HUGUEN
В мире
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При 40-градусной жаре ситуация усугубляется сильным ветром — до 12 баллов по шкале Бофора, из-за чего пожарные не могут справиться с огнем.

ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. Число погибших в результате пожаров в Греции выросло до 94 человек, в больнице скончалась 57-летняя женщина, получившая ожоги, передает РИА Новости.

© Ruptly .
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"Число жертв пожаров в восточной Аттике на данный момент составляет 94 человека", - сообщила пожарная служба.

По ее данным, всего в больницах скончались 11 человек, пострадавших во время пожара. Идентифицированы тела 82 погибших, есть также два неидентифицированных тела, которые не были затребованы родственниками.

Власти Греции составили список погибших.

В Греции 23 июля произошло несколько крупных пожаров, в основном в Аттике. При 40-градусной жаре ситуация усугублялась сильным ветром — до 12 баллов по шкале Бофора, из-за чего пожарные не могли справиться с огнем. Ситуация вышла из-под контроля. На востоке Аттики погибли десятки человек, травмы получили почти 190 человек.

Теги:
Пожар, Греция



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