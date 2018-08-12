Стеклянный мост-рекордсмен в Китае, или Как люди сходят с ума над бездной

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. В Китае открыли новый стеклянный мост над бездной, который не каждый отважится перейти.
Его построили на юге страны над обрывом, по которому лишь самые смелые и отважные туристы проходят вдоль скалы.
Наградой за это служит поистине головокружительный вид на долину по другую сторону горной гряды.
На мост пускают исключительно в бахилах, чтобы сохранить чистоту стекла.
Сейчас стеклянные мосты — популярный тренд в Китае. Местные власти их воспринимают как возможность увеличить приток туристов. Эти амбициозные проекты, как правило, представляют из себя мосты, тропы над обрывами или смотровые площадки.