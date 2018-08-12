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Британские полицейские

Десять человек госпитализированы после стрельбы в британском Манчестере

© Flickr / JonoTakesPhotos
В мире
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На месте происшествия проходят обыски, полиция опрашивает свидетелей и просматривает записи с камер видеонаблюдения.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Десять человек получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы после стрельбы, произошедшей в британском Манчестере, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в районе Мосс Сайд в южной части города. На месте происшествия проходят обыски, полиция опрашивает свидетелей и просматривает записи с камер видеонаблюдения.

Начальник отдела сыскной полиции Дебби Дули сообщила, что за несколько часов до стрельбы в районе проходил карибский карнавал, поэтому на улицах до сих пор остается большое количество людей.

"Сейчас в больнице находятся несколько людей с разными ранениями, но, к счастью, большинство ранений не представляет угрозы жизни в настоящий момент", — добавила она.

Других подробностей пока не поступало.

Уже в течение многих лет этот район "славится" наркодилерами и торговцами оружием.

Теги:
Стрельба, Великобритания



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