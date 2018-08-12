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В Бермудском треугольнике нашли "корабль пришельцев"

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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Охотник за сокровищами Даррел Миклош, который занимается поиском затонувших кораблей в Карибском море, обнаружил в районе Бермудского треугольника образование, покрытое кораллами.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Команда американских исследователей нашла в Карибском море причудливое образование, назвав его "кораблем пришельцев", сообщает РИА Новости.

Охотник за сокровищами Даррел Миклош, который занимается поиском затонувших кораблей в Карибском море, обнаружил в районе Бермудского треугольника образование, покрытое кораллами.

"Ничего подобного я вообще никогда не видел, — рассказывает Миклош. — Из отвесной скалы торчат 15 образований, каждое размером с пушку военного корабля. Я повидал много затонувших кораблей, этот объект не похож ни на один из них".

© Sputnik / Andrey Shapran
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По словам работавшего с искателем сокровищ геофизика, возраст подводной растительности, покрывающей находку, может составлять сотни, если не тысячи лет. По мнению ученых, из-за сильного магнитного поля здесь ничего не могло вырасти, однако увиденное свидетельствует об обратном — кораллы покрывают собой площадь примерно в 100 квадратных метров.

В Бермудском  треугольнике, как и всем Карибском море, расположены множество излюбленных мест для погружений дайверов, которые приезжают сюда со всего мира.

Теги:
Карибы



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