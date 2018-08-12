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Президент Украины Петр Порошенко

Порошенко процитировал гимн Украины и ошибся три раза

© Sputnik / Николай Лазаренко
В мире
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Украинский лидер трижды ошибся в посте, посвященном Дню Ялты.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко, цитируя в Facebook первую строчку украинского государственного гимна, сделал три ошибки.

"Волшебная Ялта — настоящая жемчужина Крыма. Как и Крым — настоящая жемчужина Украинского Государства. Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднят сине-желтый флаг и будет звучать гордое "Ще не вмерли України ні слава, ні воля", — написал Порошенко в посте, посвященном Дню Ялты.

Президент Украины П. Порошенко
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При этом цитата "Ще не вмерли України ні слава, ні воля" ошибочная. Официальный текст утвержденного 6 марта 2003 года гимна звучит следующим образом: "Ще не вмерла України і слава, і воля".

Крым стал российским регионом после референдума, проведенного на полуострове в 2014 году, на котором свыше 96 процентов избирателей Республики Крым и 95 процентов жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. В Москве неоднократно подчеркивали, что жители Крыма приняли решение демократическим путем. Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Теги:
Крым, Украина, Петр Порошенко



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