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Свыше миллиона беженцев вернулись домой с начала операции РФ в Сирии

© Sputnik / Михаил Алаеддин
В мире
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После начала операции российских войск в Сирии около 1,2 млн человек вернулись домой из лагерей для беженцев.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. С 2015 года более 1,2 миллиона внутренних переселенцев в Сирии вернулись в свои дома.

Об этом сообщается в информационном бюллетене российского Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"Всего с 30 сентября 2015 года в свои дома на территории Сирийской Арабской Республики вернулись 1 216 796 внутренних переселенцев", - говорится в документе.

© Sputnik / Михаил Алаеддин
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Из них более 364 тысяч женщин и более 620 тысяч детей.

Кроме того, свыше 1,7 миллиона сирийцев оценочно изъявили желание вернуться на родину.

В настоящее время в 69 населенных пунктах провинций Алеппо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Хама, Хомс ведутся работы по восстановлению и ремонту 52 школ, 23 дошкольных учреждений, 34 хлебопекарен, 33 водонасосных станций, 16 электроподстанций, 17 медицинских учреждений и 293 жилых домов.

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Конфликт в Сирии начался в 2011 году. Террористические группировки захватили под свой контроль большую часть республики. 

С сентября 2015 года Россия по запросу официального Дамаска проводила в Сирии операцию против террористов. В 2017 году операция завершилась.

 




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